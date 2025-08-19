بداية باهتة وإصابة قد تنهي مسيرته، بيان من الصفاقسي التونسي بشأن إصابة علي معلول

أعلن النادي الرياضي الصفاقسي التونسي تعرض لاعبه وقائد الفريق علي معلول لإصابة خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه سيخضع لفحوصات طبية لتحديد طبيعة الإصابة ومدة غيابه المتوقعة عن الملاعب.

وأعلن الصفاقسي إعادة لاعبه المخضرم علي معلول صاحب الـ 35 عامًا عقب رحيله عن الأهلي المصري.



ونشر الـ«CSS» بيانًا رسميًّا للكشف عن مستجدات الحالة الصحية لعدد من لاعبيه المصابين، من بينهم علي معلول، الذي انضم إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بعد رحيله عن الأهلي المصري.

وجاء في بيان الصفاقسي: «سيتم إعلامكم بنوعية الإصابة وفترة الراحة المطلوبة فور استكمال الفحوصات الطبية اللازمة».

وشهدت مباراة البنزرتي مغادرة علي معلول بعد نهاية الشوط الأول متأثرًا بالإصابة وشارك على حسابه اللاعب ويلي أونانا.



وأثار بيان الصفاقسي الجدل حول قوة إصابة معلول الذي عاد للمستطيل الأخضر بعد إصابة بقطع في وتر أكيليس خلال مباراة الذهاب بين الترجي التونسي والأهلي المصري يوم 18 مايو 2024 في نهائي دوري أبطال إفريقيا.



واستهل “معلول” بدايته مع الصفاقسي غير مرضية بعد بعد العودة عقب غياب طويل دام 9 أعوام كاملة.



وقدم الصفاقسي نتائج باهتة في مستهل مشواره بالدوري التونسي، حيث افتتح الصفاقسي مشواره بالخسارة أمام الترجي الجرجيسي بهدفين مقابل هدف ثم تعادل مع الرياضي البنزرتي.

