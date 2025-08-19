مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة، أبرزها المصري ضد بيراميدز

تقام اليوم الثلاثاء، عظة مباريات في بطولة الدوري المصري الممتاز والدوري الإسباني ونصف نهائي كأس السوبر السعودي.

الدوري المصري الممتاز

فاركو مع طلائع الجيش 6 مساء - أون سبورت 1

البنك الأهلي مع كهرباء الإسماعيلية 6 مساء - أون سبورت 2

المصري البورسعيدي مع بيراميدز 9 مساء - أون سبورت 1

الإسماعيلي مع الاتحاد السكندري 9 مساء - أون سبورت 2

الدوري الإسباني

ريال مدريد مع أوساسونا 10 مساء - بي إن سبورتس 1

كأس السوبر السعودي

اتحاد جدة مع النصر 3 مساء - ثمانية 1

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.