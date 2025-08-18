الإثنين 18 أغسطس 2025
حوادث

مقتل عنصر إجرامي وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

قوات الشرطة
قوات الشرطة

قتل زعيم تشكيل عصابي  وضُبط 5 آخرون، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات بمركز أرمنت غرب الأقصر.

حملة أمنية في أسوان تضبط قضايا مخدرات والهاربين من الأحكام القضائية

نجدة القاهرة تنقل سيدة للمستشفى بعد استغاثتها

وكشفت التحقيقات أن القتيل عنصر إجرامي شديد الخطورة، مطلوب في عدة قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية، وعُثر بحوزته على كميات كبيرة من المخدرات بينها مخدرى الشابو وحشيش، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.

كما تمكنت قوات الشرطة من ضبط باقي عناصر التشكيل وتحريز المضبوطات من المواد المخدرة والأسلحة، التي كانوا يستخدمونها لترويع المواطنين وتأمين نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 

