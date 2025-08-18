مقتل عنصر إجرامي وضبط آخرين في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بالأقصر

قتل زعيم تشكيل عصابي وضُبط 5 آخرون، عقب تبادل لإطلاق النيران مع قوات الأمن أثناء مداهمة بؤرة لتجارة المخدرات بمركز أرمنت غرب الأقصر.

وكشفت التحقيقات أن القتيل عنصر إجرامي شديد الخطورة، مطلوب في عدة قضايا تتعلق بالاتجار في المخدرات وحيازة الأسلحة النارية، وعُثر بحوزته على كميات كبيرة من المخدرات بينها مخدرى الشابو وحشيش، إلى جانب أسلحة نارية وذخائر.

كما تمكنت قوات الشرطة من ضبط باقي عناصر التشكيل وتحريز المضبوطات من المواد المخدرة والأسلحة، التي كانوا يستخدمونها لترويع المواطنين وتأمين نشاطهم الإجرامي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

