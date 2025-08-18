الإثنين 18 أغسطس 2025
حوادث

حملة أمنية في أسوان تضبط قضايا مخدرات والهاربين من الأحكام القضائية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

نجدة القاهرة تنقل سيدة للمستشفى بعد استغاثتها

الداخلية تضبط لص أحذية المصلين من أحد المساجد بالجيزة

الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 3 قضايا جلب مواد مخدرة شملت  أكثر من 7 كيلو جرامات لمخدر الحشيش - 5 كيلوجرامات لمخدر البانجو – كمية لمخدر الشابو وعدد من الأقراص المخدرة  بحوزة  3 متهمين "لأحدهم معلومات جنائية".

كما تم ضبط قطعتي سلاح بدون ترخيص، وتنفيذ 815 حكما قضائيا متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.

