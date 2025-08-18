كشف ملابسات تداول فيديو لسيارة بدون لوحات بالشرقية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن مقطع فيديو ظهر خلاله سير سيارة ملاكي بدون لوحات معدنية خلفية بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المشار إليها.

وتبين أن السيارة سارية التراخيص، ويقودها طالب مقيم بالشرقية ويحمل رخصة قيادة سارية، وبمواجهته أقر بأنه أزال اللوحة الخلفية عمدًا في محاولة للتهرب من المخالفات المرورية.

وتم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال قائدها.

