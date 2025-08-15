الجمعة 15 أغسطس 2025
محافظات

قوات الإنقاذ النهري تنتشل جثمان شاب بعد غرقه في غرفة صرف صحي بمغاغة

غريق، فيتو
غريق، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال جثمان شاب، فيما أصيب اثنان آخران نتيجة غرقهم في غرفة صرف صحي بإحدى القرى التابعة لمركز مغاغة شمال محافظة المنيا.

تلقى قسم النجدة بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، حيث غرق ثلاثة شباب في غرفة صرف صحي بقرية بني خلف، وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري، سيارات الإسعاف، والأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث.

وبعد جهود مكثفة، تم انتشال الجثة، بينما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم إيداع الجثة في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

