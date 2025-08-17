الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إحالة أوراق المتهم في قضية خطف وهتك عرض طفل بالشرقية للمفتي

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة مركز فاقوس.

محاكمة قاتل شاب فاقوس أمام جنايات الزقازيق خلال ساعات

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي 

وترجع تفاصيل القضية رقم 6758 لسنة 2025 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 155 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهم "محمد.خ.ع"، 20 عامًا، مقيم بدائرة المركز،أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه تهمة خطف الطفل المجني عليه "م. س. ع" وهتك عرضه.

أمر الإحالة الصادر بشأن المتهم 

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالشرقية أن المتهم استدرج الطفل إلى منزله وقام بهتك عرضه، وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

فرحة أسرة الطفل 

وفي المقابل، عمّت حالة من الفرح بين أسرة الطفل عقب صدور القرار، حيث عبروا عن ارتياحهم مؤكدين: "الحكم بردّ نارنا.. نشكر القضاء العادل." 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إحالة أوراق المتهم بهتك عرض طفل الشرقية للمفتي جنايات الزقازيق جرائم محافظة الشرقية حوادث وقضايا اخبار محافظة الشرقية

مواد متعلقة

من المدينة المنورة إلى سيناء، الملياردير الإماراتي خلف الحبتور يكشف خطة الاحتلال للتمدد بالدول العربية

حالات التصالح في الجنح وضوابط التسوية وفقا للقانون

محافظ بني سويف يوجه بالتجاوب السريع مع شكاوى المواطنين لضبط الأسواق

وكيل صحة الدقهلية يستعرض خطة العمل لتطوير المنظومة الطبية

تجهيزات المدارس 2025، أسعار وأنواع اللانش بوكس بالفجالة (فيديو وصور)

كشف غموض العثور علي جثة مزارع بها آثار طلق ناري وسط الزراعات

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads