إحالة أوراق المتهم في قضية خطف وهتك عرض طفل بالشرقية للمفتي

قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، إحالة أوراق شاب إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه شنقًا، وحددت جلسة دور الانعقاد الثاني من شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بخطف طفل وهتك عرضه بدائرة مركز فاقوس.

تفاصيل جريمة هزت الرأي العام الشرقاوي

وترجع تفاصيل القضية رقم 6758 لسنة 2025 جنايات مركز فاقوس، والمقيدة برقم 155 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى قرار النيابة العامة بإحالة المتهم "محمد.خ.ع"، 20 عامًا، مقيم بدائرة المركز،أمام محكمة الجنايات، بعدما أسندت إليه تهمة خطف الطفل المجني عليه "م. س. ع" وهتك عرضه.

أمر الإحالة الصادر بشأن المتهم

وكشف أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بالشرقية أن المتهم استدرج الطفل إلى منزله وقام بهتك عرضه، وفقًا لما جاء بالتحقيقات.

فرحة أسرة الطفل

وفي المقابل، عمّت حالة من الفرح بين أسرة الطفل عقب صدور القرار، حيث عبروا عن ارتياحهم مؤكدين: "الحكم بردّ نارنا.. نشكر القضاء العادل."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.