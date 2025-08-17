وكيل صحة الدقهلية يستعرض خطة العمل لتطوير المنظومة الطبية

ترأس الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا موسعًا بديوان عام المديرية، بحضور وكلاء المديرية ومديري العموم ومديري الإدارات المالية والإدارية والفنية، لمناقشة خطة تطوير المنظومة.

جاء ذلك بناءً على تعليمات وزير الصحة ونائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار، وتوجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.

استعرض الاجتماع خطة العمل القادمة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية.

استهل وكيل الوزارة الاجتماع بالترحيب بالحضور، مؤكدًا على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، واستعرض خطة العمل القادمة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

الأولوية الكبرى هي إرضاء متلقي ومقدمي الخدمة الصحية

وأكد "الجزار" أن الأولوية الكبرى هي إرضاء متلقي ومقدمي الخدمة الصحية على حد سواء، مشددًا على حسن التعامل مع المرضى والمترددين، وإبراز الدور الحيوي الذي تقدمه المديرية في خدمة المواطنين، مع ضرورة تسهيل الإجراءات وسرعة إنهائها باعتبارها مهمة قومية. كما أوضح أن التعامل بروح القانون والتواصل الفعّال من أهم ما يميز مدير الإدارة الناجح.

ودار خلال الاجتماع حوار ودي مفتوح بين وكيل الوزارة ومديري الإدارات، استمع خلاله للتحديات التي تواجه كل إدارة على حدة، وآليات الحلول المقترحة، مؤكدًا أن مكتبه مفتوح على مدار 24 ساعة لتلبية احتياجات مديري الإدارات بكفاءة وشفافية، وأن رضا القيادات ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة المقدمة للمترددين. كما شدد على ضرورة أن يسود جو أخوي وأسري بين العاملين حتى لا يتأثر سير العمل.

زيادة المرور الميداني وتكثيف الحملات على منافذ تداول الأغذية

وخلال الاجتماع، وجّه إدارة العلاج الحر بتكثيف الحملات والمرور على المنشآت الصحية غير الحكومية، للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية ولضمان تقديم خدمة طبية بالمنشآت الخاصة طبقا لمعايير الجودة والاعتماد. وفى الوقت ذاته كلّف إدارة مراقبة الأغذية بزيادة المرور الميداني وتكثيف الحملات على منافذ تداول الأغذية، لضبط المخالفين والحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقال "الجزار" إن لكل إدارة داخل المديرية مؤشرات أداء خاصة بها، يتم مراجعتها وتقييمها شهريًا.

وأضاف أن مجال تنمية الأسرة يتطلب التركيز على مهارات التواصل الفعّال لتحقيق أقصى مستهدف ممكن خلال الشهر الجاري في حملة "طرق الأبواب"، ضمن الخطة العاجلة للدولة.

اعتماد منظومة "جهار" للمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية يمثل أولوية قصوى

ولفت إلى أن اعتماد منظومة "جهار" للمستشفيات ووحدات الرعاية الأساسية يمثل أولوية قصوى، موجهًا بتشكيل وحدة للجودة والاعتماد تضم جميع الإدارات المعنية، على أن يتم إدراج مستشفيين و10 وحدات طب أسرة ضمن خطة الاعتماد لهذا العام.

توفير جميع الفصائل سواء في البنوك التجميعية أو التخزينية

وفيما يتعلق ببنوك الدم، أوضح وكيل الوزارة ضرورة توفير جميع الفصائل سواء في البنوك التجميعية أو التخزينية، بحد أدنى كيس من كل فصيلة لتلبية احتياجات المرضى على مدار الساعة.

التأكيد على المضي قدمًا في ميكنة ما يمكن ميكنته داخل القطاع.

واختتم الجزار الاجتماع بالتأكيد على المضي قدمًا في ميكنة ما يمكن ميكنته داخل القطاع الصحي بالدقهلية، تماشيًا مع خطة واستراتيجية الدولة في التحول الرقمي، وبما يضمن تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

