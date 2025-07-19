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محافظات

محاكمة قاتل شاب فاقوس أمام جنايات الزقازيق خلال ساعات

جنايات الزقازيق،فيتو
جنايات الزقازيق،فيتو

 تنظر محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية برئاسة المستشار سلامة جاب الله رئيس المحكمة بعد قليل، أولى جلسات محاكمة صاحب كشك، متهم بقتل شاب ثلاثيني إثر مشادة كلامية نشبت بينهما أمام مستشفى فاقوس المركزي.

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وتعود تفاصيل القضية رقم 2674 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 558 لسنة 2025 كلي شمال الزقازيق، إلى قيام المتهم "محمد س. ال. ح. أ" (30 عامًا)، مالك كشك ملاصق لمستشفى فاقوس المركزي ومقيم ببندر فاقوس، بقتل المجني عليه "محمود حسن" (30 عامًا) إثر خلاف بينهما.

 

المجني عليه،فيتو
المجني عليه،فيتو

أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة بشأن المتهم 

ووفقًا لأمر الإحالة، فقد بيت المتهم النية وعقد العزم على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحًا أبيض (مطواة)، وما إن التقى به حتى سدد له طعنة نافذة في صدره قاصدًا إزهاق روحه، ما أدى إلى وفاته في الحال، وفق ما كشفته تحقيقات النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار.

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