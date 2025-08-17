الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

تغييرات عديدة في تشكيل باريس سان جيرمان أمام نانت في الدوري الفرنسي

باريس
باريس

أعلن لويس إنريكي المدير الفني لـ باريس سان جيرمان تشكيل فريقه لمواجهة نظيره نانت، ضمن الجولة الأولى من منافسات الموسم الجديد للدوري الفرنسي الممتاز.

تشكيل نانت ضد باريس سان جيرمان 

قد تكون صورة ‏‏‏كرة قدم‏، و‏كرة قدم‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎II LIGUEI 21. PART XI 30. CHEVALIER L.HERNANDEZ 6. ZABARNYI BERALDO 33. ZAİRE-EMERY 8. FABIAN 19. LEE KANG-IN 17. VITINHA BARCOLA 9. G.RAMOS MBAYE 29 90 49. SUBSTITUTES SAFONOV, RENATO MARIN, HAKIMI MARQUINHOS, NUNO MENDES, PACHO KVARATSKHELIA, KVARATSKHELIA,DEMBÉLÉ,DOUE DEMBÉLÉ, DOUÉ‎‏'‏‏

أرقام مصطفى محمد ضد باريس سان جيرمان 

ويسعى مصطفى محمد لتحقيق فوزه الأول على باريس سان جيرمان، حيث سبق وأن خاض مصطفى محمد في مسيرته مع نانت 6 مباريات رسمية ضد باريس سان جيرمان، بينها 5 مباريات في الدروي الفرنسي ومواجهة وحيدة في نهائي كأس السوبر الفرنسي، ولم يسبق لنانت أن هزم باريس سان جيرمان في مباراة شارك خلالها مصطفى محمد.

وشارك مصطفى محمد أساسيًا مع نانت في 3 من أصل 6 مباريات ضد باريس سان جيرمان، بينما حل في الثلاث الأخرى من مقاعد البدلاء، بمجموع 291 دقيقة، حيث سجل هدفا وحيدا أمام باريس سان جيرمان، في ملعب حديقة الأمراء، خلال لقاء أقيم في الدور الأول من منافسات الدوري الفرنسي 2023-2024، من ضربة رأسية.

موعد مباراة نانت مع باريس سان جيرمان 

وتنطلق صافرة مباراة نانت ضد باريس سان جيرمان، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، على ملعب لا بوجوار.

ويدخل باريس سان جيرمان اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز بكأس السوبر الأوروبي منذ أيام على حساب توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصطفي محمد باريس سان جيرمان باريس إنريكي نانت

مواد متعلقة

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

الزمالك يجدد عقد لاعبه 5 سنوات

الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

تشيلسي وكريستال بالاس يتعادلان في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

بعد اعتذاره، فتوح يقترب من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية ومشاركته بيد فيريرا

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

الأكثر قراءة

مصرع أحمد علاء لاعب كرة السلة بنادي الصيد إثر حادث أليم

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

محمود سعد يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لأنغام

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الهروب من النار في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب مالية

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads