الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

آرسنال يفوز على مانشستر يونايتد بهدف كالافيوري في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

فاز فريق أرسنال على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج. 

أهداف مباراة آرسنال ومانشستر يونايتد 

جاء هدف أرسنال عن طريق كالافيوري في الدقيقة 13.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال 

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: دي ليخت - ليني يورو - لوك شو.

خط الوسط: دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو - دالوت

خط الهجوم: كونها - ماسون مونت - مبيومبو

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎Arsenal UNITED STARTING XI I BAYINDIR 7 MOUNT 15 YORO 8 B.FERNANDES HOL 18 CASEMIRO 2 24 4 DALOT DELIGT 10 13 CUNHA DORGU 19 23 HEATON FREDRICSON HEAVEN MAGUIRE MAINOO UGARTE MBEUMO SHAW AMAD SESKO VIRKZEE‎‏'‏

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ويليان ساليبا - جابرييل- كالافيوري.

وسط الميدان: زوبيميندي - ديكلان رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جيوكيريس.

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎MANCHESTERUNITED MANCH ESTER UNITED ARSENAL OLD LDTRAFFORD.17.08.25 TRAFFORD. 17.08.25 25 - UNITED Emirates FLY BETTER RAYA WHITE SALIBA GABRIEL CALAFIORI ZUBIMENDI RICE ODEGAARD SAKA MARTINELLI GYOKERES Arrizabalaga, Mosquera, Arizabalaga,Mosquera,Tmber, Timber, Lewis-Skelly, Merino, Nwaneri, Trossard, Madueke, Havertz‎‏'‏‏

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس. 

الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

 

قائمة غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد 

وجاءت غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد على النحو التالي:
لياندرو تروسارد آرسنال "إصابة"
جابريال خيسوس آرسنال"إصابة"
ليساندرو مارتينيز  مانشستر يونايتد"إصابة"
نصير مزراوي مانشستر يونايتد "إصابة"
أيدن هايفن مانشستر يونايتد "إصابة"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مانشستر يونايتد أرسنال مانشستر يونايتد ضد أرسنال البريميرليج كالافيوري أهداف مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد

مواد متعلقة

تشيلسي وكريستال بالاس يتعادلان في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

بعد اعتذاره، فتوح يقترب من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية ومشاركته بيد فيريرا

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

هدف ملغي في شوط أول سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس

تأكيدا لـ فيتو، أحمد فتوح يوجه اعتذارا رسميا للزمالك وجماهيره بعد واقعة الساحل

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا في مباراة المقاولون العرب

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

الأكثر قراءة

الأمن يلاحق "صدام" صاحب واقعة مشاجرة السوق في قنا

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل لاعبة الجودو تكشف تعرضها لـ 3 طلقات نارية

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

خلاف عائلي بسبب لهو الأطفال وراء واقعة فيديو سحل سيدة بالشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

الزمالك يكشف تطورات الحالة الصحية لـ يانيك فيريرا

الداخلية تكشف ملابسات وفاة محتجز بأحد أقسام الشرطة فى القليوبية

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الأحد 17-8-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أهم الأحداث التاريخية لـ يوم الإثنين في حياة النبي

هل ينفع ألبس عالموضة وأكون ملتزمة؟ أمين الفتوى يجيب

أمين الفتوى يوضح حكم عمل المرأة دون موافقة زوجها

المزيد
الجريدة الرسمية
ads