رياضة

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

المغرب
المغرب

فاز منتخب المغرب على نظيره الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، على أرضية ملعب نيايو الوطني، ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية 

بهذه النتيجة يتأهل المنتخب المغربي إلى ربع نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

ويتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كينيا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، في دول كينيا وأوغندا وتنزانيا، بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات، أول 3 مجموعات تتواجد بها 5 منتخبات، والمجموعة الرابعة بها 4.

وصول بعثة منتخب مصر تحت 20 سنة للقاهرة بعد معسكر المغرب

موعد مباراة المغرب والكونغو الديمقراطية في أمم أفريقيا للمحليين والقناة الناقلة


وكان منتخب المغرب حقق الفوز على أنجولا بهدفين دون رد، كما استطاع الفوز على زامبيا بنتيجة 3-1، ونال الهزيمة من منتخب كينيا بهدف دون مقابل.

