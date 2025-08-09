مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام باريس بثلاثية

خسر فريق نانت الفرنسي من نظيره فريقه باريس إف سي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد.

وشارك الدولي المصري مصطفى محمد في تشكيل فريق نانت الفرنسي لمواجهة باريس إف سي اليوم السبت، وديا ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2025 /2026.

وكان مصطفي محمد سجل هدفا لفريق نانت في شباك باريس اف سي قبل ان يخسر فريقه بثلاثة اهداف لهدفين.

تشكيل نانت لمواجهة باريس

نانت يخسر من أنجيه وديا

وكان قد تلقى فريق نانت الذي يلعب ضمن صفوفه مصطفى محمد، الخسارة من أنجيه وديا بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعتهما ضمن تحضيرات الفريق لانطلاق الموسم الجديد 2025 /2026.

جاء هدف أنجيه عن طريق إستيبان لوبول في الدقيقة الثانية.

ماذا قدم مصطفى محمد في الاحتراف؟

ومنذ رحيل مصطفى محمد عن الزمالك وخوضه لرحلة احتراف خاض صاحب الـ 27، 170 مباراة سجل خلالها 42 هدفا، وصنع 13 آخرين.

وشارك مع نانت الفرنسي في 112 مباراة، بجميع البطولات، سجل خلالها 25 هدفا، ونجح في صناعة 8 أهداف.

أما رفقة فريق جلطة سراي التركي، شارك في 58 لقاء بجميع البطولات، تمكن من تسجيل 17 هدفا، وصنع 5 آخرين.

