رياضة

تشيلسي وكريستال بالاس يتعادلان في الظهور الأول بالدوري الإنجليزي (فيديو)

كريستال بالاس وتشيلسي
كريستال بالاس وتشيلسي

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 0-0، في المباراة التي جمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى الحكم هدفا لـ إيزي جناح كريستال بالاس في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

 سانشيز، جيمس، أتشيامبونج، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، فرنانديز، بالمر، نيتو، جيتينز، جواو بيدرو.
وفضل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، الاحتفاظ بالنجم البرازيلي الواعد استيفاو على مقاعد البدلاء، كما هو الحال مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب.

تشكيل كريستال بالاس امام تشيلسي

وفيما يلي تشكيل كريستال بالاس:

 هندرسون، مونوز، ريتشاردز، لوكروكس، جويهي، ميتشيل، وارتون، هيوز، سار، إيزي، ماتيتا
 

