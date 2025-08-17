الأحد 17 أغسطس 2025
رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي

ارسنال
ارسنال

يواجه مانشستر يونايتد ضيفه آرسنال، مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج. 

ويبحث الفريقان عن ضربة بداية مميزة في ظل فوز معظم الكبار في الجولة الأولى مثل ليفربول ومانشستر سيتي وتوتنهام.

 تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال 

قد تكون صورة ‏تحتوي على النص '‏‎Arsenal UNITED STARTING XI I BAYINDIR 7 MOUNT 15 YORO 8 B.FERNANDES HOL 18 CASEMIRO 2 24 4 DALOT DELIGT 10 13 CUNHA DORGU 19 23 HEATON FREDRICSON HEAVEN MAGUIRE MAINOO UGARTE MBEUMO SHAW AMAD SESKO VIRKZEE‎‏'‏

تشكيل آرسنال ضد مانشستر يونايتد

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎MANCHESTERUNITED MANCH ESTER UNITED ARSENAL OLD LDTRAFFORD.17.08.25 TRAFFORD. 17.08.25 25 - UNITED Emirates FLY BETTER RAYA WHITE SALIBA GABRIEL CALAFIORI ZUBIMENDI RICE ODEGAARD SAKA MARTINELLI GYOKERES Arrizabalaga, Mosquera, Arizabalaga,Mosquera,Tmber, Timber, Lewis-Skelly, Merino, Nwaneri, Trossard, Madueke, Havertz‎‏'‏‏

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

الدفاع: يوريان تيمبر، ويليام ساليبا، جابرييل ماجالهايس، ريكاردو كالافيوري.

الوسط: مارتن أوديجارد، مارتن زوبيمندي، ديكلان رايس. 

الهجوم: بوكايو ساكا، فيكتور جيوكيريس، جابرييل مارتينيلي.

قائمة غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد 

وجاءت غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد في قمة الليلة على النحو التالي:
لياندرو تروسارد آرسنال "إصابة"
جابريال خيسوس آرسنال"إصابة"
ليساندرو مارتينيز  مانشستر يونايتد"إصابة"
نصير مزراوي مانشستر يونايتد "إصابة"
أيدن هايفن مانشستر يونايتد "إصابة"

