بعد اعتذاره، فتوح يقترب من العودة لتدريبات الزمالك الجماعية ومشاركته بيد فيريرا

اقترب أحمد فتوح لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من الانتظام في تدريبات الأبيض الجماعية، بعد تقديمه اعتذرا رسميا للمسئولين والجمهور الأبيض.

وعلمت فيتو أن جون إدوارد المدير الرياضي لنادي الزمالك استقر على السماح لفتوح بالمشاركة في مران الأبيض الجماعي، بعد ما كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية.

فيما قرار مشاركة أحمد فتوح في المباريات الرسمية يعود للمدرب البلجيكي يانيك فيريرا.

ووجه أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اعتذارا لمسئولي الأبيض وجماهيره في بيان رسمي، بعد أزمة تغيبه عن معسكر الزمالك وحضوره حفل غنائي بالساحل الشمالي.

بيان اعتذار أحمد فتوح

وكتب أحمد فتوح عبر ستوري انستجرام:"

أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر، والمديرالرياضي المحترم، وزملائي المخلصين، بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي.

وواصل:" وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا.

وأضاف:" وسأبذلكل الجهد من أجل إسعادكم، ونحنفي أمس الحاجة إلى دعمكم. وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه راحة من التدريبات الجماعية غدًا الأحد عقب مواجهة المقاولون العرب التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء يوم الاثنين المقبل على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمواجهة مودرن سبورت، المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري الممتاز.

