الدوري الإنجليزي، أرسنال يتقدم على مانشستر يونايتد بهدف في الشوط الأول

تقدم فريق أرسنال على نظيره مانشستر يونايتد، بنتيجة 1-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب "أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة الأولى من البريميرليج.

أهداف مباراة أرسنال ومانشستر يونايتد

جاء هدف أرسنال عن طريق كالافيوري في الدقيقة 13.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد آرسنال

حراسة المرمى: ألتاي بايندير

خط الدفاع: دي ليخت - ليني يورو - لوك شو.

خط الوسط: دورجو – برونو فيرنانديز – كاسيميرو - دالوت

خط الهجوم: كونها - ماسون مونت - مبيومبو

تشكيل أرسنال ضد مانشستر يونايتد

حراسة المرمى: دافيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت - ويليان ساليبا - جابرييل- كالافيوري.

وسط الميدان: زوبيميندي - ديكلان رايس - أوديجارد.

خط الهجوم: بوكايو ساكا - جابرييل مارتينيلي - جيوكيريس.

قائمة غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد

وجاءت غيابات آرسنال ومانشستر يونايتد على النحو التالي:

لياندرو تروسارد آرسنال "إصابة"

جابريال خيسوس آرسنال"إصابة"

ليساندرو مارتينيز مانشستر يونايتد"إصابة"

نصير مزراوي مانشستر يونايتد "إصابة"

أيدن هايفن مانشستر يونايتد "إصابة"

