هيئة الدواء: تداول عبوات مغشوشة من المضاد الحيوي "دلتا كلاف" للأطفال

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية تحذر من دواء دلتا كلاف

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشورا تحذر فيه من تداول عبوات مجهولة المصدر من المستحضر الدوائي: Deltaclav 457mg برقم التشغيلة: 242849243205 

 وجود عبوات مغشوشة من دواء دلتا كلاف مضاد حيوي

وأكدت هيئة الدواء بحسب المنشور التحذيري أن الشركة المنتجة رصدت احتمالية وجود عبوات مغشوشة من دواء دلتا كلاف مضاد حيوي. 

وطالبت هيئة الدواء المصرية بوقف تداول المستحضر المقلد وتحريزه بشكل فوري مع متابعة مستمرة للسوق الصيدلي للتأكد من عدم تداول العبوات غير المطابقة. 

وأكدت ضرورة توعية المواطنين بعدم شراء الأدوية إلا من الصيدليات المرخصة.

ووجهت نصائح للمواطنين بأنه في حالة الشك في عبوة دوائية، يُرجى التواصل مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301) كما يجب مراجعة الصيدلي للتأكد من سلامة العبوة قبل الاستخدام.

واشارت الى ان هذا التحذير يخص التشغيلات الواردة فقط، ولا ينطبق على جميع عبوات المستحضر المتداولة في السوق.


يذكر أن  دواء دلتا كلاف Deltaclav مضاد حيوي واسع المجال يحتوي على أموكسيسيللين وكلافولانيك أسيد، ويستخدم للأطفال لعلاج مجموعة من العدوى البكتيرية مثل التهابات الجهاز التنفسي العلوي والسفلي مثل التهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والتهابات الأذن الوسطى والتهابات المسالك البولية والتهابات الجلد والأنسجة الرخوة والتهابات العظام والمفاصل. 

وكيل الصحة بالإسكندرية يتفقد مستشفى طلبة سبورتنج

هيئة الدواء تكشف فوائد الأدوية السائلة وشروط استخدامها

واكدت هيئة الدواء المصرية استمرارها في متابعة السوق الدوائي وضبط أي محاولات غش تجاري لحماية صحة وسلامة المرضى. 

