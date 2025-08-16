بعد انتشار وفيات الشباب، جمال شعبان يكشف العلامات التحذيرية للجلطات المميتة

انتشار الجلطات، كشف الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، سر انتشار الجلطات بين الشباب، مؤخرًا، والتي تودي بحياة العديد منهم، وخاصة في سن العشرينيات والثلاثينيات، مؤكدًا ضرورة تجنب بعض الأمور التي تسبب الجلطات.

الموت فجأة بالسكتة القلبية

كما حذر الدكتور جمال شعبان من وجع البطن وحرقان المعدة، والصداع والتنميل في جانب من الجسم، مع اختلال درجة الوعي، وعدم ارتياح في منطقة الصدر، ونهجان خفيف، وعرق، مؤكدًا أن هذه علامات تحذيرية لإصابة الشخص بالجلطات القلبية.

وعن انتشار الجلطات بين الشباب مؤخرًا، قال الدكتور جمال شعبان: “الجلطات.. الموت مالوش ميعاد ولا زمان ولا مكان.. وما تدري نفس ماذا تكسب غدًا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إزاي شباب في العشرينيات أو الثلاثينيات أو شخص في مرحلة عمرية متقدمة يتوقف قلبه فجأة، وتجي له جلطة في شرايين القلب التاجية ويموت بالسكتة القلبية، أو جلطة كبيرة شرايين المخ ويموت فجأة بالسكتة الدماغية”.

جلطة المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية

وعما تعنيه جلطة المخ والسكتة الدماغية والسكتة القلبية، قال الدكتور جمال شعبان: “الجلطة يعني كتلة من خلايا الدم، بتتجمع وتلزق في بعضها، وتلزق في جدار الشريان وتقفله، فالدم اللي وظيفته يجري في الشريان، ويروح يغذي الخلايا يتوقف، والخلايا اللي مش واصل لها الدم تتوقف عن العمل وقد تتلف وتموت”.

وكشف الدكتور جمال شعبان عن الخلايا التي يصعب تعويضها، فقال: “نوعين من الخلايا لما بيموتوا مفيش خلايا تانية تعوضهم وتنمو مكانهم، هما خلايا المخ وخلايا القلب، لما شريان القلب الكبير تتكون جواه جلطة كبيرة، وينسد انسدادًا كليًا تامًا يتوقف القلب، وقد تحدث السكتة القلبية والوفاة، لو لم يتم انعاش القلب وإذابة الجلطة وتركيب دعامات”.

وتابع جمال شعبان: “الكلام نفسه ينطبق على المخ، لو الجلطة كبيرة وفي شريان كبير بيغذي مساحة كبيرة من المخ أو يغذي جذع المخ مراكز التنفس والحياة، ممكن تحصل سكتة دماغية، ويتوقف المخ عن العمل، وربما تحدث الوفاة”.

علامات تحذيرية للجلطات المميتة

وحذر جمال شعبان من وجع البطن وحرقان المعدة، فقال: “جلطة الشريان التاجي الخلفي تسبب وجع وحموضة وحرقان في المعدة، كذلك جلطة شرايين الأمعاء، وكمان تسلخ وتمدد الأورطي ممكن تحصل جواه جلطة”.

وعن أسباب زيادة الجلطات عند الشباب، قال الدكتور جمال شعبان: “التدخين، والمسكنات، ومشروبات الطاقة والمنشطات، والمخدرات، وتاريخ وراثي بارتفاع الكولسترول والدهون وقابلية التجلط، وطبعًا الضغط المرتفع ومرض السكر تسبب جلطات”.

وعن أهم العلامات التحذيرية لجلطة القلب، قال الدكتور جمال شعبان: “صداع تنميل في جانب من الجسم اختلال درجة الوعي، علامات تحذيرية لجلطة القلب، وجع أو عدم ارتياح في منطقة الصدر، ونهجان خفيف، وعرق، وثقل في الذراع الأيسر”.

وعن أهمية الوقت بالنسبة للجلطات في المخ أو القلب، قال الدكتور جمال شعبان "الدقايق والساعات الأولى الوقت الذهبي Golden time لإذابة الجلطة بالأدوية أو بالقسطرة والدعامات".

وأكد أن “الزعل والتوتر والصدمات العاطفية ممكن تعمل جلطة، ممكن تكسر القلب وتؤدي إلى اعتلال عضلة القلب ويمكن تتسبب في جلطة في المخ أو القلب”.

