جمال شعبان يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

طمأن الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، جمهور الفنان محمد صبحي، مؤكدًا أن حالته الصحية في تحسن مستمر بعد تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا نُقل على إثرها إلى العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

وخلال حلقة من برنامجه "قلبك مع جمال شعبان"، أوضح أن الفنان محمد صبحي خرج من العناية المركزة ويتلقى العلاج الآن في إحدى الغرف العادية، مؤكدًا أن "الوضع مطمئن والحالة تتحسن".

محمد صبحي رمزًا للفن الجميل

وأكد شعبان أن محمد صبحي يعد رمزًا من رموز الفن الجميل، وله مواقف إنسانية واجتماعية مشهودة، من أبرزها مساهمته في إعادة إعمار العشوائيات.

من جانبه، قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن الحالة الصحية للفنان محمد صبحي مستقرة، مشيرًا إلى أنه يتابع بنفسه وضعه الصحي في المستشفى، وأنه يخضع فقط لبعض الفحوصات والإجراءات الطبية.

وأضاف زكي في بيان رسمي: "الفنان محمد صبحي بصحة جيدة، وسيعود إلى منزله خلال وقت قصير"، مطالبًا الجمهور بعدم الانسياق وراء الشائعات، وموجهًا الشكر للطاقم الطبي القائم على رعايته.

وكان قد كشف الفنان مجدي صبحي، عن تطورات الحالة الصحية لشقيقه الفنان محمد صبحي بعد تعرضه لأزمة صحية ونقله إلى أحد المستشفيات.

وقال مجدي صبحي في تصريح خاص لـ "فيتو"، إن شقيقه الفنان محمد صبحي داخل غرفة العناية المركزة بالوقت الحالي، ولكن حالته مستقرة، مشيرًا إلى أنه من المحتمل أن يغادر المستشفى صباح الغد.

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