هيئة الدواء تحذر المواطنين من علاج مغشوش لفيروس سي بالسوق

أصدرت هيئة الدواء المصرية تحذيرا جديدا للمواطنين بشأن وجود عبوات مجهولة المصدر من المستحضر الدوائي VOSEVI (Sofosbuvir 400 mg

Velpatasvir 100 mg Voxilaprevir 100 mg رقم التشغيلة 22GE59364LDL

ودواء سوفوسبوفير من الأدوية الحديثة التي وفرتها وزارة الصحة للمصابين بالتهاب الكبد سي “فيروس سي” وساعدت في علاج ملايين المرضى المصابين بفيروس سي.



أشارت هيئة الدواء المصرية أنه ورد إلى الهيئة، طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، وجود احتمالية لتداول عبوات مجهولة المصدر من الدواء، على الرغم من أنه لم يتم ضبط أي منها حتى الآن بواسطة مفتشي هيئة الدواء المصرية.

وأوضحت هيئة الدواء المصرية أنها اتخذت إجراءات لمتابعة مستمرة للصنف في السوق المحلي بجانب توعية المواطنين بعدم شراء أي دواء إلا من الصيدليات والمنافذ المرخصة.

وشددت على عدم شراء المستحضرات الطبية عبر الإنترنت بطرق غير شرعية.



ووجهت نصائح للمواطنين بأنه في حالة الشك في عبوة دوائية، يُرجى الرجوع إلى الصيدلي أو التواصل مباشرة مع هيئة الدواء المصرية عبر الخط الساخن (15301)

اشارت هيئة الدواء إلى أن هذا التحذير يخص التشغيلات الواردة فقط، وهي مجهولة المصدر ولم يتم تداولها داخل سوق الدواء المصري.

