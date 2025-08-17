الأحد 17 أغسطس 2025
الصحة: استقدام خبراء عالميين لإجراء جراحات دقيقة بمستشفى العاصمة الإدارية

مستشفى العاصمة الإدارية
مستشفى العاصمة الإدارية

أعلنت وزارة الصحة استضافة مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة عددا من كبار خبراء جراحة المخ والأعصاب من ألمانيا، لإجراء عمليات دقيقة ومعقدة لمرضى المستشفى، ضمن خطة الوزارة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الخبير الألماني "جورن هوراسيزيك"

استقبلت المستشفى الدكتور جورن هوراسيزيك، استشاري جراحة المخ والأعصاب بمستشفى "هوبرتس" في برلين  ألمانيا، حيث أجرى مجموعة من العمليات الجراحية الدقيقة، موجهًا الشكر إلى الطاقم الطبي المصري من أطباء جراحة المخ والأعصاب والتخدير، إضافة إلى هيئة التمريض والأقسام المساعدة على تعاونهم الكامل في إنجاح التدخلات الجراحية.

الخبير الألماني من أصل عربي "الهادي أقريصة"

كما استضافت المستشفى  الدكتور الهادي أقريصة، استشاري جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري في مستشفى "هيليوس الجامعي قوبرتال" و"البيتا كلينيك بون" بألمانيا.
وخلال زيارته، أشرف على إجراء عدد من العمليات الجراحية المعقدة، أبرزها:

الحالة الأولى: عملية دقيقة لاستئصال ورم بالحبل الشوكي باستخدام الميكروسكوب الجراحي لمريض كان يعاني من صعوبة في الحركة، حيث يخضع حاليًا للعلاج الطبيعي ومرحلة الاستشفاء.

الحالة الثانية: جراحة تثبيت فقرات قطنية لمريضة تعاني من "تزحلق فقاري من الدرجة الثانية"، باستخدام أحدث تقنيات العمود الفقري، وأسفرت العملية عن تحسن ملحوظ في حالتها وخروجها من المستشفى.

الصحة: الاتجار بالأعضاء يعاقب عليه القانون بالسجن المؤبد

لماذا يستحيل سرقة الأعضاء أثناء العمليات الجراحية؟ الصحة توضح بالأدلة

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن استضافة هؤلاء الخبراء العالميين تأتي في إطار خطتها الطموحة لتطوير التخصصات الطبية الدقيقة، ونقل الخبرات العالمية إلى الكوادر المصرية، بما يضمن تقديم خدمات طبية متقدمة للمرضى داخل مصر، دون الحاجة إلى السفر للعلاج بالخارج.

