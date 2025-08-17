هدف ملغي في شوط أول سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى الحكم هدفا لـ إيزي جناح كريستال بالاس في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جيمس، أتشيامبونج، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، فرنانديز، بالمر، نيتو، جيتينز، جواو بيدرو.

وفضل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، الاحتفاظ بالنجم البرازيلي الواعد استيفاو على مقاعد البدلاء، كما هو الحال مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب.

تشكيل كريستال بالاس أمام تشيلسي

وقرر مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر، الاستعانة بالجناح إيبيريتشي إيبزي، رغم تكهنات حول قرب انتقال الأخير إلى توتنهام.

وفيما يلي تشكيل كريستال بالاس:

هندرسون، مونوز، ريتشاردز، لوكروكس، جويهي، ميتشيل، وارتون، هيوز، سار، إيزي، ماتيتا



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.