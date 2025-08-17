الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

هدف ملغي في شوط أول سلبي بين تشيلسي وكريستال بالاس

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

تعادل فريق تشيلسي مع نظيره كريستال بالاس، بنتيجة 0-0، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما مساء اليوم الأحد، على ملعب ستامفورد بريدج، في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وألغى الحكم هدفا لـ إيزي جناح كريستال بالاس في الدقيقة 13 بعد العودة لتقنية الفار.

تشكيل تشيلسي أمام كريستال بالاس

وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي:

سانشيز، جيمس، أتشيامبونج، تشالوباه، كوكوريا، كايسيدو، فرنانديز، بالمر، نيتو، جيتينز، جواو بيدرو.

وفضل مدرب تشيلسي إنزو ماريسكا، الاحتفاظ بالنجم البرازيلي الواعد استيفاو على مقاعد البدلاء، كما هو الحال مع المهاجم الإنجليزي ليام ديلاب.

تشكيل كريستال بالاس أمام تشيلسي

وقرر مدرب كريستال بالاس أوليفر جلاسنر، الاستعانة بالجناح إيبيريتشي إيبزي، رغم تكهنات حول قرب انتقال الأخير إلى توتنهام.

وفيما يلي تشكيل كريستال بالاس:

هندرسون، مونوز، ريتشاردز، لوكروكس، جويهي، ميتشيل، وارتون، هيوز، سار، إيزي، ماتيتا
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

تشيلسي كريستال بالاس تشيلسي أمام كريستال بالاس كريستال بالاس امام تشيلسي الدوري الانجليزي الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

طبيب الزمالك يكشف طبيعة إصابة دونجا في مباراة المقاولون العرب

أول تعليق من يانيك فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المقاولون العرب

"الزمالك نبضه الجمهور" رسالة جماهير الأبيض قبل مواجهة المقاولون بالدوري

عدي الدباغ يقود تشكيل الزمالك أمام المقاولون بالدوري

حافلة الزمالك تصل استاد القاهرة استعدادًا لمواجهة المقاولون في الدوري الممتاز

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الدوري الممتاز والقنوات الناقلة

الليلة، الزمالك يبحث عن صدارة الدوري الممتاز من بوابة المقاولون العرب

ظهور ألفينا وغيابات بالجملة، فيريرا يعلن قائمة الزمالك ضد المقاولون العرب

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بسحل زوجة شقيقه في الشرقية

مقطع صادم يكشف كارثة، سائق يتعاطى مخدرات بالطريق ويفقد سيطرته على السيارة (فيديو)

موعد صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

القبض على المتهمين بسرقة هاتف مسن أمام الصراف الآلي بالإسكندرية

تداول فيديو صادم لاعتداء موظف على زوجة شقيقه في الشرقية

براتب يصل لـ350 دينار، فرص عمل للشباب المصري بالأردن

كأس أمم أفريقيا للمحليين، المغرب تضرب الكونغو الديمقراطية بثلاثية وتتأهل لربع النهائي

حقيقة إيقاف محمد معروف حكم مباراة الأهلي وفاركو

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم

كم سجل سعر الأرز بالأسواق اليوم الأحد؟

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الرقص في المنام وعلاقته بمواجهة المشاكل

ما حكم البيع والشراء من نفس الطرفين في مجلس واحد؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية الواعظ فى المنام وعلاقتها بزوال الهموم والأزمات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads