تأكيدا لـ فيتو، أحمد فتوح يوجه اعتذارا رسميا للزمالك وجماهيره بعد واقعة الساحل

وجه أحمد فتوح ظهير أيسر نادي الزمالك اعتذارا لمسئولي الأبيض وجماهيره في بيان رسمي، بعد أزمة حفل الساحل الشمالي.

وكانت فيتو أكدت في وقت سابق أن أحمد فتوح يجهز بيان رسمي يعتذر من خلاله لمسئولي الزمالك وجماهيره بعد أزمة تغيبه عن معسكر الزمالك وحضوره حفل غنائي بالساحل الشمالي.

ونشرت فيتو يوم 3 أغسطس الجاري خبرا بعنوان أحمد فتوح يجهز بيان اعتذار للزمالك وجمهوره من أجل العودة للتدريبات

بيان اعتذار أحمد فتوح

وكتب أحمد فتوح عبر ستوري انستجرام:"

أتقدم لجماهيرنا الرائعة الوفية ومجلس الإدارة الموقر، والمديرالرياضي المحترم، وزملائي المخلصين، بكامل الاعتذار عن ما بدر مني في حق نادينا الكبير العظيم وحق نفسي.

وواصل:" وأعد الجميع بأنني سأكون عند حسن ظنكم وأعلم أن الغفران لن يغير الماضي بعد أن شعرت بالسوء، لكنه سيعطيني فرصة أفضل لتحسين المستقبل وتعويض ما فاتني، وأقسم بوعدي لكم بهذا.

وأضاف:" وسأبذلكل الجهد من أجل إسعادكم، ونحنفي أمس الحاجة إلى دعمكم. وشكري الخاص لمدير الكرة الوالد الذي تحمل الكثير من أجلي.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.