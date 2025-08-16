السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

بـ 185 ألف طن، أسيوط تختتم موسم توريد القمح

صوامع توريد القمح
صوامع توريد القمح بأسيوط،فيتو

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالمحافظة، والذي اختتم في 15 أغسطس الجاري، بإجمالي توريدات بلغت 185 ألفًا و237 طنًا و711 كيلو جرامًا تم تسليمها إلى الشون والصوامع المعتمدة.

صرف المستحقات المالية بانتظام للمزارعين 

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة وفرت التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال الموسم، شملت تجهيز الصوامع والشون وفقًا للمعايير المحددة، وصرف المستحقات المالية بانتظام طبقًا للأسعار التي أعلنتها الدولة.

متابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية عملت على متابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بما يضمن انتظام عمليات التسليم.

كما أعرب اللواء هشام أبوالنصر عن تقديره لدور المزارعين والعاملين بمديريتي التموين والزراعة، ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين الميدانيين في تنظيم الموسم والإشراف على أعمال التوريد.

محافظ أسيوط: توريد 182 ألف طن من القمح حتى الآن

محافظ أسيوط يشارك العمال احتفالات عيدهم ويتفقد حصاد القمح بمزرعة بني سند (صور)

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة القمح خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التموين والزراعة الشون والصوامع القمح المحلي لموسم 2025 القمح القمح المحلي اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط توريد القمح توريد القمح زراعة القمح محافظ أسيوط محافظة اسيوط موسم توريد القمح موسم توريد القمح المحلي

مواد متعلقة

البدء في تنفيذ محور جديد يربط أسيوط بالبحر الأحمر

محافظ أسيوط يوجه بإعادة تأهيل سكن المغتربات بجمعية الشابات المسلمات

محافظ أسيوط يؤكد أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي بين المواطنين

ضبط 363 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية على مطاعم أسيوط

إزالة 31 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة

حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات

تنفيذي أسيوط: إنشاء محال لدعم عمال النظافة بإيراداتها

الأكثر قراءة

السيسي يوجه الحكومة بتخفيف الأعباء عن المواطنين

وفاة أحد مصابي واقعة التسمم الغذائي في المنيا

هل تسري القوانين بأثر رجعي؟، حقيقة بطلان تعديلات قانون الإيجار القديم دستوريا

مدبولي يكلف المحافظين بتشكيل لجان حصر وحدات الإيجار القديم

بحر الدم يرتفع، توفيق عكاشة: جيوش متعددة تضرب حزب الله وحرب أوكرانيا لن تنتهي

الكهرباء تكشف أسباب الزيادات المرتقبة في أسعار شرائح الاستهلاك

القسام تستهدف موقع قيادة وسيطرة للعدو على محور صلاح الدين برفح

وزير المالية: 4 مليارات جنيه تكلفة 160 ألف معلم لسد العجز و6.25 مليارا للتغذية المدرسية

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء توضح فضل دعاء المسلم لأخيه وبيان ثوابه

ما حكم الشرع في التأمين على الحياة؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية القسيس في المنام وعلاقته بالحصول على مال كثير فى القريب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads