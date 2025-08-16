بـ 185 ألف طن، أسيوط تختتم موسم توريد القمح

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن انتهاء موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 بالمحافظة، والذي اختتم في 15 أغسطس الجاري، بإجمالي توريدات بلغت 185 ألفًا و237 طنًا و711 كيلو جرامًا تم تسليمها إلى الشون والصوامع المعتمدة.

صرف المستحقات المالية بانتظام للمزارعين

وأوضح محافظ أسيوط أن المحافظة وفرت التسهيلات اللازمة للمزارعين خلال الموسم، شملت تجهيز الصوامع والشون وفقًا للمعايير المحددة، وصرف المستحقات المالية بانتظام طبقًا للأسعار التي أعلنتها الدولة.

متابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الأجهزة التنفيذية والرقابية عملت على متابعة منظومة التوريد وتذليل العقبات أمام الموردين بما يضمن انتظام عمليات التسليم.

كما أعرب اللواء هشام أبوالنصر عن تقديره لدور المزارعين والعاملين بمديريتي التموين والزراعة، ورؤساء المراكز والأحياء والعاملين الميدانيين في تنظيم الموسم والإشراف على أعمال التوريد.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار جهود المحافظة في دعم القطاع الزراعي وتشجيع التوسع في زراعة القمح خلال السنوات المقبلة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن الغذائي.

