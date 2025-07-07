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اقتصاد

تحديث الصناعة: إطلاق 4 مدارس حقلية بتكتل الرمان في أسيوط

إطلاق 4 مدارس حقلية
إطلاق 4 مدارس حقلية بتكتل الرمان، فيتو

أطلق مركز تحديث الصناعة بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيًا من البنك الدولي 4 مدارس حقلية بتكتل الرمان بمركز الفتح وصدفا وساحل سليم والبداري بمحافظة أسيوط. 

 

ويأتى ذلك  بمشاركة أكثر من 100 مزارع تحت إشراف أستاذ في الإنتاج ومكافحة الآفات ومعاملات ما بعد الحصاد لتعريف المزارعين بأحدث الطرق في المعاملات الزراعية ومعاملات ما بعد الحصاد.

كما تم استعراض طرق مكافحة الآفات والأمراض التي تصيب محصول الرمان فضلًا عن تحفيز المزارعين على استخدام المبيدات الحيوية واتباع الزراعة النظيفة من أجل تحسين تنافسية المنتج وزيادة قدرته على التصدير للأسواق العالمية.


 وشهدت الفعاليات على مدار يومين حضور ممثلي مركز تحديث الصناعة  وأعضاء وحدة التنفيذ المحلية بمحافظة أسيوط.

 

 

تحديث الصناعة: تقديم 475 خدمة خلال 2024

 

نجح  مركز تحديث الصناعة  في تقديم 475 خدمة منفذة بمعرفة استشاريي المركز الداخليين خلال عام 2024، شملت التدريب الفني وتقييم الاحتياجات التدريبية وتقييم وضع الشركات والخدمات المالية وعلامة “بكل فخر صنع في مصر”.

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مركز تحديث الصناعة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر تحديث الصناعة

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