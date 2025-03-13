انطلاق مسابقة لطلاب مدارس أسيوط لاختيار أفضل أعمال فنية وثقافية بمناسبة العيد القومي

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن إطلاق مسابقة لطلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية في المحافظة، لاختيار أفضل الأعمال الفنية والثقافية التي تمثل إبداعات الطلاب بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة وتشمل المسابقة العديد من الفئات والأنشطة الفنية والثقافية التي تهدف إلى تعزيز روح الإبداع والابتكار لدى الطلاب، وتقدير مواهبهم في مختلف المجالات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ووفقا لرؤية مصر 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة.

اختيار أفضل عرض رياضي للفرق أو الأنشطة الرياضية المتميزة

وأكد محافظ أسيوط إنه تم تكليف مديرية التربية والتعليم برئاسة محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بتنفيذ مسابقة تشمل عدة مجالات منها لاختيار أفضل عرض رياضي للفرق أو الأنشطة الرياضية المتميزة وأفضل قصيدة وإلقاء شعري لتشجيع الطلاب على التعبير الأدبي والشعري فضلًا عن أفضل لحن موسيقي لاكتشاف مواهب الطلاب في مجال الموسيقى والعزف وأفضل تأليف يحكي عن علماء أسيوط لتسليط الضوء على العلماء والمبدعين من أبناء المحافظة علاوة على أفضل عرض مسرحي لاختيار الفرق الطلابية التي تقدم عروضًا مسرحية مبتكرة وأفضل لوحات جدارية لتشجيع الطلاب على التعبير الفني من خلال الرسم بالإضافة إلى أفضل شعارات لنبذ العنف لرفع الوعي بين الطلاب حول أهمية السلم الإجتماعي.

وأوضح محافظ أسيوط أن المدارس ستتولى جمع الأعمال المشاركة وتقديمها للإدارات التعليمية التابعة لها، التي بدورها ستصعد الأعمال المتميزة إلى مستوى المديرية وسوف يتم تقييم هذه الأعمال من قبل لجنة متخصصة تضم مدير الشئون التنفيذية، وموجهي العموم في مختلف المجالات الفنية لافتًا إلى أن الأعمال الفائزة في هذه المسابقة على مستوى المديرية ستشارك في الاحتفالات بالعيد القومي للمحافظة، بالإضافة إلى منح جوائز قيمة للأعمال الفائزة في كل فئة.

وأكد محافظ أسيوط أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحافظة لدعم وتشجيع الطلاب على التعبير عن إبداعاتهم، وتنمية مهاراتهم الفنية والثقافية، وتعزيز قيم الإبداع والتنوع في المجتمع المدرسي، بما يساهم في بناء جيل قادر على الإبتكار والمساهمة في تنمية الوطن داعيا جميع الطلاب في المدارس للمشاركة في هذه المسابقة، متمنيًا لهم التوفيق والإبداع في أعمالهم التي تعكس تاريخ وثقافة المحافظة.

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