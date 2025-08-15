محافظ أسيوط يؤكد أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي بين المواطنين

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي بين المواطنين والشباب، باعتبار المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية واجبًا وطنيًا ومسؤولية أساسية تفرضها المواطنة.

تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

وأوضح محافظ أسيوط أن الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي اهتمامًا كبيرًا بهذا الجانب في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط، برئاسة أحمد سويفي وكيل الوزارة، وبالتعاون مع الإدارة المركزية للتعليم المدني، استكملت فعاليات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية "شارك الكلمة.. كلمتك".

حيث نفذ اللقاء بمركز شباب موشا بأسيوط، بمشاركة 75 عضوًا من برلمان الشباب والطلائع حاضر فيه عبد المعز آدم، كادر برلماني بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بإشراف إيمان عبد الجابر، رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، ورندا البيطار، مدير عام برلماني الشباب والطلائع.

تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة

وأوضح اللواء هشام أبو النصر أن اللقاءات تهدف إلى تعزيز المشاركة السياسية بصورة متدرجة، باعتبارها أحد ركائز استقرار المجتمع وتلبية احتياجاته، فضلًا عن تعزيز التواصل الفعال بين المواطنين ومختلف فئات المجتمع، وتمكينهم من التعبير عن تطلعاتهم وقضاياهم، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية تمثل واجبًا وطنيًا ومسؤولية أخلاقية تجاه الوطن.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة، بقيادة الدكتور أشرف صبحي، وضعت خطة شاملة لتنفيذ لقاءات حوارية بجميع محافظات الجمهورية، بمشاركة أساتذة متخصصين في العلوم السياسية والقانون الدستوري، ضمن الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات البرلمانية 2025، والتي تستهدف جميع فئات الشباب، ترسيخًا لمبدأ الأمانة والمسؤولية في الإدلاء بالصوت أمام صناديق الاقتراع.

