إزالة 31 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 بأسيوط

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي للبناء المخالف، موضحًا أن الحملات المنفذة في إطار المرحلة الأولى من الموجة 27 أسفرت عن إزالة 31 حالة تعد على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية، إلى جانب إلغاء طلبات تقنين غير جادة، وذلك في نطاق 8 مراكز هي القوصية، أسيوط، الغنايم، منفلوط، أبنوب، صدفا، الفتح، البداري، فضلًا عن حي غرب مدينة أسيوط.

حملة إزالات مكبرة لحماية الرقعة الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الإزالات شملت مساحة إجمالية بلغت 1924 مترًا مربعًا و6 أفدنة و19 قيراطًا و6 أسهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة.

[[system-code:ad:autoads]

إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمركز القوصية

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة أسامة سحيم أزالت 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، فيما نفذت الوحدات المحلية بالغنايم وأسيوط وأبنوب، برئاسة كل من أحمد ثابت وأحمد عبدالحكيم وسوزان محمد، إزالة 3 حالات تعدي على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية.

كما أزالت الوحدات المحلية بصدفا والفتح ومنفلوط تحت إشراف هاني محمد وعيون إبراهيم ووليد جمال 6 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي، بينما شهد مركز البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر إزالة 7 حالات تعد، بالإضافة إلى تنفيذ حي غرب برئاسة ممدوح جبر إزالة 4 حالات تعد فوري.

لجنة استرداد أراضي الدولة

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء، مؤكدًا أن الدولة عازمة على فرض الانضباط وتطبيق القانون دون استثناء.

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 27 مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، يعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر المقبل، مشددًا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858) و**(088/2135727)**، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.