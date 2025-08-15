الجمعة 15 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

إزالة 31 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 بأسيوط

حملة إزالة بأسيوط،
حملة إزالة بأسيوط، فيتو

أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، استمرار الجهود المكثفة لاسترداد أراضي الدولة والتصدي للبناء المخالف، موضحًا أن الحملات المنفذة في إطار المرحلة الأولى من الموجة 27 أسفرت عن إزالة 31 حالة تعد على أراضٍ زراعية ومتغيرات مكانية، إلى جانب إلغاء طلبات تقنين غير جادة، وذلك في نطاق 8 مراكز هي القوصية، أسيوط، الغنايم، منفلوط، أبنوب، صدفا، الفتح، البداري، فضلًا عن حي غرب مدينة أسيوط.

حملة إزالات مكبرة لحماية الرقعة الزراعية 

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الإزالات شملت مساحة إجمالية بلغت 1924 مترًا مربعًا و6 أفدنة و19 قيراطًا و6 أسهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء، بهدف حماية الرقعة الزراعية والحفاظ على أملاك الدولة.

[[system-code:ad:autoads]

إزالة 11 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك الدولة بمركز القوصية 

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز القوصية برئاسة أسامة سحيم أزالت 11 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك الدولة، فيما نفذت الوحدات المحلية بالغنايم وأسيوط وأبنوب، برئاسة كل من أحمد ثابت وأحمد عبدالحكيم وسوزان محمد، إزالة 3 حالات تعدي على متغيرات مكانية وأراضٍ زراعية. 

 كما أزالت الوحدات المحلية بصدفا والفتح ومنفلوط تحت إشراف هاني محمد وعيون إبراهيم ووليد جمال 6 حالات تعد على أراض زراعية وأملاك الإصلاح الزراعي، بينما شهد مركز البداري برئاسة عبد الرؤوف النمر إزالة 7 حالات تعد، بالإضافة إلى تنفيذ حي غرب برئاسة ممدوح جبر إزالة 4 حالات تعد فوري.

لجنة استرداد أراضي الدولة

وأضاف محافظ أسيوط أن هذه الحملات يتم تنفيذها بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة مديرية الأمن، مع الاستعانة بمعدات المراكز والأحياء، مؤكدًا أن الدولة عازمة على فرض الانضباط وتطبيق القانون دون استثناء.

إزالة 29 حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

إزالة 21 حالة تعدٍّ على أراضٍ زراعية بـ8 مراكز في أسيوط

ولفت محافظ أسيوط إلى أن المرحلة الأولى من الموجة 27 مستمرة حتى 22 أغسطس الجاري، يعقبها المرحلة الثانية من 30 أغسطس وحتى 26 سبتمبر المقبل، ثم المرحلة الثالثة من 4 وحتى 24 أكتوبر المقبل، مشددًا على ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي تعديات عبر غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على الخط الساخن (114) أو الأرقام (088/2135858) و**(088/2135727)**، أو من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم (16528) أو الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إزالة 31 حالة تعدي أراض زراعية استرداد اراضي الدولة أسيوط التصدي للبناء المخالف الرقعة الزراعية اللواء هشام ابو النصر اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط حماية الرقعة الزراعية مجلس الوزراء محافظ أسيوط محافظة اسيوط مركز القوصية منظومة الشكاوي منفلوط مركز البداري مدينة أسيوط

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة

حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات

تنفيذي أسيوط: إنشاء محال لدعم عمال النظافة بإيراداتها

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها بعد رفع كفاءتها لضخ المياه بقرى منفلوط

محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة في شريان الذراع

أكتوبر، إعلان نتائج مسابقة أفضل كلية صديقة للبيئة بجامعة أسيوط

تعليم أسيوط: استمرار أعمال التشجير والصيانة بـ 11 إدارة تعليمية

ضمن الموجة 27، إزالة 30 حالة تعدي على أراضي الدولة بـ7 مراكز بأسيوط

الأكثر قراءة

خطر يزحف من البحر الأحمر، رفع درجة الاستعداد القصوى في أسوان والأرصاد توثق بالصور ما يحدث

وداع "قاسٍ" للموجة الحارة، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة في مصر

أخبار مصر: تصريح مقلق عن صحة أنغام، زيارة وشيكة لترامب إلى إسرائيل وفصائل فلسطينية تستنجد بمصر، ارتفاع كبير في أسعار الزيت

توقعات بسقوط أمطار رعدية على هذه المناطق اليوم

انخفاض البيضاء واشتعال البلدي، سعر الفراخ اليوم الجمعة 15 أغسطس 2025

سعر السمك اليوم، انخفاض مبشر بجميع الأنواع باستثناء الجمبري والبوري يتراجع 40 جنيها

سعر الفاكهة اليوم الجمعة، قفزة في العنب والكمثرى وانخفاض الجوافة لأول مرة

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 8 أصناف منها الليمون والطماطم وارتفاع الخيار

خدمات

المزيد

موقع تقليل الاغتراب، خطوات التسجيل وضوابط التحويل بين الكليات

تعرف على سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

أحدث أسعار الألومنيوم في الأسواق اليوم الخميس

سعر الأرز بالأسواق اليوم الخميس 14 أغسطس 2025

المزيد

انفوجراف

نشرة حوادث الأسبوع.. بدأت بسارة خليفة وياسمين اللي طلعت راجل.. وانتهت بمطاردة فتيات طريق الواحات (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح مظاهر تمهيد الله الحياة للإنسان

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 15 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads