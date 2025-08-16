محافظ أسيوط يوجه بإعادة تأهيل سكن المغتربات بجمعية الشابات المسلمات

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية إلى جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسيوط، لمتابعة الخدمات التي تقدمها والاطلاع على أوضاع سكن الطالبات المغتربات المقيمات بها.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووفاء محمود، مدير الجمعية، ورضا أحمد، مدير الحضانة الملحقة، وجيهان حفني علي، مدير الأسر المنتجة والتكوين المهني بمديرية التضامن، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجمعية.

وقدمت مديرة الجمعية لمحافظ أسيوط عرضًا حول نشاطاتها، أوضحت فيه أن الجمعية، التي تأسست عام 1964، توفر سكنًا مجهزًا للطالبات المغتربات بسعة 199 سريرًا، موزعة على غرف ثنائية وثلاثية مزودة بكافة المستلزمات التي تهيئ بيئة مناسبة للاستذكار والإقامة.

إعادة تأهيل السكن وتوفير جميع الخدمات الأساسية

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة إعادة تأهيل السكن وتوفير جميع الخدمات الأساسية، مع إدراج بند الوجبات اليومية بواقع ثلاث وجبات لكل طالبة، وذلك بعد التعاقد مع أحد المطاعم الكبرى بالمدينة.

كما شدد أبو النصر على التنسيق مع جامعة أسيوط لاختيار المستفيدات وفق معايير دقيقة وشفافة تكفل تكافؤ الفرص، إلى جانب تخصيص سكن متميز بمزايا إضافية وبرسوم تحدد بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية.

وفي ختام الزيارة، وجه محافظ أسيوط شكره وتقديره للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مثمنًا دعمها المستمر ومساندتها للمبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

