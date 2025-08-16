السبت 16 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ أسيوط يوجه بإعادة تأهيل سكن المغتربات بجمعية الشابات المسلمات

محافظ أسيوط يتفقد
محافظ أسيوط يتفقد دار الشابات المسلمات، فيتو

أجرى اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية إلى جمعية الشابات المسلمات بمدينة أسيوط، لمتابعة الخدمات التي تقدمها والاطلاع على أوضاع سكن الطالبات المغتربات المقيمات بها.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ووفاء محمود، مدير الجمعية، ورضا أحمد، مدير الحضانة الملحقة، وجيهان حفني علي، مدير الأسر المنتجة والتكوين المهني بمديرية التضامن، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والعاملين بالجمعية.

وقدمت مديرة الجمعية لمحافظ أسيوط عرضًا حول نشاطاتها، أوضحت فيه أن الجمعية، التي تأسست عام 1964، توفر سكنًا مجهزًا للطالبات المغتربات بسعة 199 سريرًا، موزعة على غرف ثنائية وثلاثية مزودة بكافة المستلزمات التي تهيئ بيئة مناسبة للاستذكار والإقامة.

إعادة تأهيل السكن وتوفير جميع الخدمات الأساسية

وأصدر محافظ أسيوط توجيهاته بسرعة إعادة تأهيل السكن وتوفير جميع الخدمات الأساسية، مع إدراج بند الوجبات اليومية بواقع ثلاث وجبات لكل طالبة، وذلك بعد التعاقد مع أحد المطاعم الكبرى بالمدينة. 

كما شدد أبو النصر على التنسيق مع جامعة أسيوط لاختيار المستفيدات وفق معايير دقيقة وشفافة تكفل تكافؤ الفرص، إلى جانب تخصيص سكن متميز بمزايا إضافية وبرسوم تحدد بالتنسيق مع مجلس إدارة الجمعية.

محافظ أسيوط يتفقد السوق الحضري الجديد بنادي الشبان المسلمين تمهيدًا لافتتاحه (صور)

محافظ أسيوط يوجه بتطوير دار رعاية الرجال وتوفير طبيب مقيم (صور)

وفي ختام الزيارة، وجه محافظ أسيوط شكره وتقديره للدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مثمنًا دعمها المستمر ومساندتها للمبادرات التي تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني هو السبيل لتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أسيوط التضامن الاجتماعي الاسر المنتجة التنمية المستدامة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط مايا مرسى محافظ أسيوط محافظة اسيوط وزارة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

محافظ أسيوط يؤكد أهمية نشر الوعي والتثقيف السياسي بين المواطنين

ضبط 363 كيلو لحوم فاسدة في حملة تموينية على مطاعم أسيوط

إزالة 31 حالة تعد ضمن المرحلة الأولى من الموجة 27 بأسيوط

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة

حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات

تنفيذي أسيوط: إنشاء محال لدعم عمال النظافة بإيراداتها

محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه كوم بوها بعد رفع كفاءتها لضخ المياه بقرى منفلوط

محافظ أسيوط يوجه بعلاج رضيعة تعاني من مشكلة في شريان الذراع

الأكثر قراءة

قرار رئاسي حاسم للبنك المركزي خلال ساعات

البلدي يتهاوى، انخفاض سعر الفراخ اليوم السبت 16 أغسطس 2025

بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور

صاحب واقعة السرقة بالأميرية: شغلي مش مكفيني بسبب المخدرات

الوضع بدأ يتغير، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت في مصر

كهرباء مصر تعلن عن خدمة جديدة لتلقي الشكاوى، تعرف عليها

أخبار مصر: بوتين يكسر التقاليد في لقاء ترامب، خبر سار عن مصمم فيديو المتحف المصري الكبير، بكاء صلاح، بلوجر جديد بقبضة الأمن

رسميا، ارتفاع عدد سكان مصر إلى 108 ملايين نسمة في الداخل

خدمات

المزيد

بعد مبادرة خفض الأسعار، تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

أمطار ورمال مثارة قادمة من السودان، تحذير عاجل من الأرصاد لأهالي أسوان

خطوة بخطوة، كل ما تريد معرفته لشراء سيارة أحلامك من مزادات الجمارك

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع مودرن سبورت.. مانشستر يونايتد ضد آرسنال (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

تفسير حلم أكل الفطير في المنام وعلاقته بشفاء المريض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 16 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads