الإسماعيلية تستضيف ملتقى السمسمية القومي الثالث

تستضيف محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الأحد، فعاليات ملتقى السمسمية القومي الثالث، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

عدد الفرق المشاركة بالملتقى

ويقام حفل افتتاح الملتقى بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة 6 فرق فنية من محافظات القناة وسيناء، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

إقامة حفل افتتاح رسمى

ويتضمن برنامج المهرجان حفل افتتاح رسمي على مسرح قصر الثقافة، بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية، وعدد من المحافظين والوزراء، ويشمل البرنامج عروضًا خارجية، يوم الإثنين بنادي الفيروز وبمركز شباب الشيخ زايد.

إدراج فن السمسمية ضمن قائمة التراث الثقافي

ويحظى الملتقى هذا العام بخصوصية مميزة، بعد إدراج فن السمسمية عام 2024 على قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، باعتباره أحد الفنون الشعبية التي تعبر عن هوية مدن القناة وسيناء وتراثها الأصيل.

ويعد فن السمسمية من الفنون التراثية العريقة في المنطقة، حيث ارتبط تاريخيًا بأغاني البحر والمقاومة الشعبية، ويتميز بإيقاعاته السريعة وألحانه المبهجة مما جعله رمزًا للهوية الثقافية في مدن القناة.

يشهد الملتقى تكريم عدد من رموز فن السمسمية بمنطقة القناة، بالإضافة إلى اللجنة العلمية المسئولة عن ملف السمسمية وتوثيقه باليونيسكو.



تتمتع آلة السمسمية الوترية بتاريخ عريض يرجع إلى العصر الفرعوني، حيث وجدت لها نقوش على جدران المعابد منذ 7000 عام، وهي مظهر من مظاهر الفلكلور الشعبي الذى عرفت به مدن إقليم القناة وسيناء.

وكانت السمسمية قديما آلة وترية ضخمة تعود للعصر الفرعوني، فرُصدت لها رسومات على نقوش المعابد الفرعونية، مثلها مثل الناي والربابة، والعود والدف.

توارثت الأجيال تلك الآلة فأصبحت هي الطنبورة والتي يعشقها أهل النوبة ويعزفون عليها حتى الآن.

تتكون الطنبورة من عظام الآلة التي تسمى القاصعة، وكانت تصنع أوتارها من أحشاء الحيوانات، ويتم تركيب الأوتار على ما يسمى بالحوايا الخيطية، تعد السمسمية تطورا لتلك الآلة الوترية الفرعونية، حيث تم تطويرها إلى أشكال متنوعة منها الأشكال المستطيلة والدائرية وغيرها من الأشكال.

وتصنع السمسمية من الخشب الزان مع الأبلكاش وأجزاء منها من الخشب السويدي.

وقد ارتبطت السمسمية بتاريخ مدن القناة، ولذلك أطلق عليها اسم الآلة الشعبية، حيث عاصرت حفر قناة السويس القديمة، فعاشت في وجدان أهالى محافظات وإقليم القناة: "السويس، وبورسعيد، والإسماعيلية"، فأصبحت تحكي حياتهم ومعاركهم وتاريخهم العريق، كما عايشت السمسمية كل الحروب التي خاضتها مصر ضد الأعداء.

استخدام القوى الناعمة

لعبت تلك الآلة الوترية الجبارة دورا كبيرا في المقاومة الشعبية، وكانت مثالا لبراعة المصريين وأهالى مدن القناة في استخدام القوى الناعمة في مواجهة العدوان على الوطن، حيث كان لكل حادثة أغنية غنتها السمسمية، وكان الشعراء يكتبون كلمات عن المقاومة والدفاع عن الوطن.

وأبدع الشعراء والملحنون من أبناء مدن القناة الذين كانوا يعتمدون على الارتجال فى تلحين أغاني السمسمية على الجبهة إبان حرب الاستنزاف وفترة التهجير فكانت للسمسمية دورًا كبيرًا بأغانيها في شحذ الهمم لدى الجنود وحث الشعب على الصمود أمام عدو غاشم محتل وأهم أنه استولى على أرض الأجداد.



أشهر فرق السمسمية بإقليم القناة والإسماعيلية

كان هناك عدد من الفرق التي تقدم فن السمسمية بمدن القناة، من أشهرها فرقة الصامدين، والجوهرة لمؤسسها الفنان حسن سعد، وفرقة الريس حسين مكي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المتمكنين في هذا الفن من أمثال مرسى بركة وعبده العثمنلى، وأحمد فرج، وكابتن روكا، والوزيرى، ثم الفنان فوزي الجمل.

السمسمية جزء من الهوية المصرية

تمثل السمسمية جزءًا من الهوية المصرية، بخاصة هوية إقليم القناة، حيث كانت تقام للسمسمية حفلات تسمى الضمة في الشوارع منذ العشاء وحتى الفجر وبخاصة في فترات الأعياد والمناسبات القومية مثل شم النسيم، وذكرى السادس من أكتوبر، لذلك تحرص وزارة الثقافة على الحفاظ على تلك الهوية من خلال عقد الملتقيات والمهرجانات والتي يتم من خلالها، تنظيم الحفلات في الأندية والحدائق المفتوحة بهدف الحفاظ على الذوق العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.