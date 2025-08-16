انطلاق فعاليات ملتقى السمسمية بالإسماعيلية غدا

يشهد قصر ثقافة الإسماعيلية، في الثامنة من مساء يوم غد الأحد، انطلاق فعاليات ملتقى السمسمية القومي في دورته الثالثة والذي يقام على مدار يومين وتحتضنه محافظة الإسماعيلية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هانو وزير الثقافة واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، واللواء خالد اللبان مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة.

برنامج حفل الافتتاح

ويقام خلال حفل الافتتاح تكريم عدد من رموز فن السمسمية واللجنة العلمية، بالإضافة إلى حفل الافتتاح والذى يقدم خلال عدد من العروض الفنية بفن السمسمية لفرق من مدن القناة (الإسماعيلية _ بورسعيد _ السويس ).



عروض الملتقى في الإسماعيلية

ويقام الملتقى على مدار يومين حيث يشهد اليوم الأول حفل الافتتاح، فيما يشهد اليوم الثاني، عروضا لفرق: الإسماعيلية للفنون الشعبية، الطور التلقائية، السويس للآلات الشعبية، الصحبة البورسعيدية وتقام العروض بمركز شباب الشيخ زايد.

كما تقام عروض أخرى على هامش الملتقى بمسرح شاطئ الفيروز في الساعة 8 مساء لفرق: بورسعيد للآلات الشعبية، شباب السويس، الإسماعيلية للآلات الشعبية، الوزيري بالإسماعيلية، بورسعيد للفنون الشعبية.

وتعد آلة السمسمية الوترية مظهرا من مظاهر الفلكلور الشعبي الذي عرفت به مدن إقليم قناة السويس وسيناء، حيث تحظى تلك الآلة الوترية بشعبية كبيرة بين أبناء مدن القناة، كما ارتبطت أغانيها بتاريخ حفر قناة السويس والمقاومة ضد العدوان، ولكن أصبحت مهددة بالانقراض نظرا لقلة عازفيها وحراسها والذين منهم محمد ميدة ابن محافظة الإسماعيلية.

تاريخ السمسمية منذ عصر الفراعنة

في البداية يقول محمد ميدة عازف وصانع للسمسمية ويمتلك معرضا لإصلاح الآلات الوترية التي تنتمي لعائلة السمسمية والطنبورة: إن السمسمية آلة وترية تعود للعصر الفرعوني، فقد سجلت على نقوش المعابد الفرعونية، مثلها مثل الناي والربابة، والعود والدف، حيث توارثت الأجيال تلك الآلة فأصبحت هي الطنبورة والتي يعشقها أهل النوبة ويعزفون عليها حتى الآن.

الطنبورة والسمسمية

وأشار إلى أن الطنبورة تتكون من عظام الآلة التي تسمى القاصعة، والأوتار التي كانت تصنع من أحشاء الحيوانات وكان يتم تركيب الأوتار على ما يسمى بالحوايا الخيطية، أما السمسمية فتم اقتباسها من الآلة الوترية الفرعونية على هذا الشكل ثم تم تطويرها إلى أشكال متنوعة منها الأشكال المستطيلة والدائرية وغيرها من الأشكال وتصنع السمسمية من الخشب الزان مع الابلكاش.

