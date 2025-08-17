إصابة 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة بالإسماعيلية

شهد مدخل مدينة المستقبل السكنية باتجاه طريق 36 الحربي في الإسماعيلية، إصابة 3 سيدات في حادث انقلاب سيارة ملاكي، وقع في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.

انقلاب سيارة بعد مدخل مدينة المستقبل بالإسماعيلية

كانت تلقت الأجهزة المعنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ملاكي برقم (ط ل ج 8969) بعد مدخل المستقبل بطريق 36 الحربي من اسفر عن إصابة 3 سيدات.

انتقال الأجهزة المعنية لمكان الحادث

على الفور انتقلت الأجهزة المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.

الدفع بسيارات الإسعاف

دفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابات إلى مجمع الإسماعيلية الطبي.

الحالة الصحية للمصابات

وقالت مصادر طبية في المستشفى: إن المصابات وصلن إلى المستشفى، وهن يعانين من جروح وكدمات وسحجات وكسور نتيجة الحادث، حيث تم إسعافهن وإيداعهن بالمستشفى لتلقي العلاج اللازم واجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بيانات المصابات في الحادث

تبين أن المصابات هن: مروة محمد ابراهيم 33 عاما، من الحكر، مصابة باشتباه كسر بالضلوع واشتباه كسر بالعمود الفقري وخلع بالكتف الايمن وجروح متفرقه بالوجه، وشيماء محمد عبد السلام ابراهيم 40 عاما، من منشية الشهداء مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج واشتباه كسر بالحوض وجرح بالجبهة حوالي 3 سم وسحجات وكدمات، وإيمان محمود عاشور 55 عاما من منطقة التمليك الجاهز، مصابة بما بعد الارتجاج وجرح قطعي بالرأس 5 سم وكدمات بالجسم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.