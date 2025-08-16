6 فرق من إقليم القناة وسيناء تشارك بمستوى السمسمية الثالث بالإسماعيلية

تشهد محافظة الإسماعيلية غدا الأحد، انطلاق فعاليات ملتقي السمسمية القومي الثالث، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، واللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

عدد الفرق المشتركة بالملتقى

ويقام حفل افتتاح الملتقى بقصر ثقافة الإسماعيلية، بمشاركة 6 فرق فنية من محافظات القناة وسيناء، وذلك في إطار التعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة الإسماعيلية.

إقامة حفل افتتاح رسمى

ويتضمن برنامج المهرجان حفل افتتاح رسمي على مسرح قصر الثقافة، بحضور وزير الثقافة ومحافظ الإسماعيلية، وعددا من المحافظين والوزراء، ويشمل البرنامج عروضًا خارجية، يوم الإثنين بنادي الفيروز وبمركز شباب الشيخ زايد.

إدراج فن السمسمية ضمن قائمة التراث الثقافي

ويحظى المهرجان هذا العام بخصوصية مميزة، بعد إدراج فن السمسمية عام 2024 على قائمة التراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، باعتباره أحد الفنون الشعبية التي تعبر عن هوية مدن القناة وسيناء وتراثها الأصيل.

ويعد فن السمسمية من الفنون التراثية العريقة في المنطقة، حيث ارتبط تاريخيًا بأغاني البحر والمقاومة الشعبية، ويتميز بإيقاعاته السريعة وألحانه المبهجة مما جعله رمزًا للهوية الثقافية في مدن القناة.

يشهد الملتقي تكريم عدد من رموز فن السمسمية بمنطقة القناة بالإضافة إلي اللجنة العلمية المسئولة عن ملف السمسمية وتوثيقه باليونيسكو.



