الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفريق أسامة ربيع يلتقي أوائل الثانوية العامة (صور)

الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع يلتقي أوائل الثانوية العامة

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أوائل الثانوية العامة، برئاسة المهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة دار التحرير، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بأكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة. 

قرار جمهورى بتجديد الثقة في أسامة ربيع رئيسًا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

أسامة ربيع يلتقي رئيس التمثيل التجاري لبحث سبل التعاون المشترك

 

الفريق أسامة ربيع يهنئ أوائل الثانوية العامة 

ومن جانبه، قدم الفريق أسامة ربيع خالص التهنئة لأوائل طلاب الثانوية العامة لحصولهم على المراكز الأولى تكليلًا لجهودهم ومثابرتهم في الدراسة، ليقدموا مثالًا يحتذى به في الاجتهاد والطموح، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في استكمال رحلتهم التعليمية بالمرحلة الجامعية وبناء مسيرة تعليمية وعلمية مشرقة. 

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

رسالة إلى الطلاب 

ووجه رئيس هيئة قناة السويس رسالة إلى أبنائه الطلاب بأهمية مواصلة بذل الجهد في مسيرتهم العلمية، وتطوير قدراتهم واكتساب المهارات المعرفية ومواكبة التطور السريع للتكنولوجيا في كافة المجالات ليكونوا دوما واجهة مشرفة للدولة المصرية.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

توفير الدعم اللازم للطلاب 

وأكد الفريق أسامة ربيع على حرص الدولة ومؤسساتها على توفير الدعم اللازم للمتفوقين وتوفير كافة أوجة الرعاية المطلوبة لاستثمار طاقة وعقول الشباب لضمان مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية قناة السويس باعتبارها أحد أهم الصروح الوطنية الراسخة في وجدان المصريين حيث شهدت على تقديم أجدادنا تضحيات جليلة بدمائهم وأرواحهم على مدار تاريخها، وهو ما التزمت به الأجيال المتعاقبة بالحفاظ على قناة السويس وتطويرها لتصبح  الممر الملاحي الأهم في الربط بين الشرق والغرب.

جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو
جانب من اللقاء، فيتو

أثناء الزيارة، شاهد أوائل الطلاب الثانوية العامة عددًا من العروض التقديمية والأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس، وتوضح أهميتها الاستراتيجية.

شملت الزيارة، عددا من المعالم والمشروعات القومية الكبرى منها  أنفاق الإسماعيلية" تحيا مصر" ومتحف قناة السويس، ثم القيام بجولة بحرية فى قناة السويس للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.      

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قناة السويس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع الثانوية العامة اوائل الثانوية العامة

مواد متعلقة

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

أسامة ربيع يلتقي رئيس التمثيل التجاري لبحث سبل التعاون المشترك

عروض سينمائية وندوة ثقافية بمكتبة مصر العامة بالإسماعيلية (صور)

حلقات ذكر ومديح وتوزيع الحلوى.. أبرز مراسم الاحتفال بمولد أبو النور بالإسماعيلية (فيديو وصور)

الأكثر قراءة

يحدث فقط في مصر، ساويرس يكشف أخطاء بشأن حادث الشاطبي المروع

دليلك الشامل، الكليات المتاحة للمرحلة الثالثة 2025 لطلاب الثانوية العامة (نظام قديم)

الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

السيسي يكشف المستور في أسباب أزمة المياه وسد النهضة

رسائل طمأنة من السيسي للمصريين بشأن نهر النيل وسد النهضة

أول تعليق من سمير حليلة على أنباء تعيينه حاكما لقطاع غزة

محصلش أنا مش تاجرة مخدرات، ننشر نص تحقيقات النيابة مع سارة خليفة

سيدة صورت الواقعة، فيديو فاضح يقود سائقا إلى قبضة رجال الأمن بالقاهرة

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم الثلاثاء

سعر السكر في السوق المحلية اليوم

تعرف على سعر الأرز بالأسواق اليوم

سعر القصدير في البورصة العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

غزة تستغيث.. 673 يوما من العدوان الإسرائيلي علي القطاع (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الخياطة في المنام وعلاقته بالسعي للخير والإصلاح بين الناس

رئيس أوقاف أبو ظبي يوضح أبرز التحديات التي تواجه الفتوى في عصر الذكاء الاصطناعي

تفسير رؤية الكفيف بالمنام وعلاقتها بالعصيان والتقصير في العبادة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads