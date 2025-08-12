الفريق أسامة ربيع يلتقي أوائل الثانوية العامة (صور)

استقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفدًا من أوائل الثانوية العامة، برئاسة المهندس طارق لطفي رئيس مجلس إدارة دار التحرير، بحضور الفريق أشرف عطوة نائب رئيس الهيئة، وذلك بأكاديمية المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة.

الفريق أسامة ربيع يهنئ أوائل الثانوية العامة

ومن جانبه، قدم الفريق أسامة ربيع خالص التهنئة لأوائل طلاب الثانوية العامة لحصولهم على المراكز الأولى تكليلًا لجهودهم ومثابرتهم في الدراسة، ليقدموا مثالًا يحتذى به في الاجتهاد والطموح، متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في استكمال رحلتهم التعليمية بالمرحلة الجامعية وبناء مسيرة تعليمية وعلمية مشرقة.

جانب من اللقاء، فيتو

رسالة إلى الطلاب

ووجه رئيس هيئة قناة السويس رسالة إلى أبنائه الطلاب بأهمية مواصلة بذل الجهد في مسيرتهم العلمية، وتطوير قدراتهم واكتساب المهارات المعرفية ومواكبة التطور السريع للتكنولوجيا في كافة المجالات ليكونوا دوما واجهة مشرفة للدولة المصرية.

جانب من اللقاء، فيتو

توفير الدعم اللازم للطلاب

وأكد الفريق أسامة ربيع على حرص الدولة ومؤسساتها على توفير الدعم اللازم للمتفوقين وتوفير كافة أوجة الرعاية المطلوبة لاستثمار طاقة وعقول الشباب لضمان مستقبل أفضل لمصرنا الحبيبة.

جانب من اللقاء، فيتو

وتطرق رئيس الهيئة إلى أهمية قناة السويس باعتبارها أحد أهم الصروح الوطنية الراسخة في وجدان المصريين حيث شهدت على تقديم أجدادنا تضحيات جليلة بدمائهم وأرواحهم على مدار تاريخها، وهو ما التزمت به الأجيال المتعاقبة بالحفاظ على قناة السويس وتطويرها لتصبح الممر الملاحي الأهم في الربط بين الشرق والغرب.

جانب من اللقاء، فيتو

جانب من اللقاء، فيتو

أثناء الزيارة، شاهد أوائل الطلاب الثانوية العامة عددًا من العروض التقديمية والأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ قناة السويس، وتوضح أهميتها الاستراتيجية.

شملت الزيارة، عددا من المعالم والمشروعات القومية الكبرى منها أنفاق الإسماعيلية" تحيا مصر" ومتحف قناة السويس، ثم القيام بجولة بحرية فى قناة السويس للتعرف على حجم الإنجاز على أرض الواقع.

