قبل انطلاق ملتقاها الثالث بالإسماعيلية، 10 معلومات حول آلة السمسمية وارتباطها بإقليم القناة

تشهد محافظة الإسماعيلية، مساء غدا الأحد، انطلاق الملتقى القومى الثالث للسمسمية الذى تقيمه وزارة الثقافة تحت رعاية كل من الدكتور أحمد فؤاد هانو وزير الثقافة، واللواء أكرم جلال محافظ الإسماعيلية.

وفي السطور التالية تسرد" فيتو" عددا من المعلومات الخاصة بتلك الآلة الوترية وارتباطها بإقليم القناة.

تنعم آلة السمسمية الوترية بتاريخ عريض يرجع إلى العصر الفرعوني، حيث وجدت لها نقوشا على جدران المعابد منذ 7000 عام، وهي مظهر من مظاهر الفلكلور الشعبي الذى عرفت به مدن إقليم القناة وسيناء.

السمسمية والطنبورة

1 _ كانت السمسمية قديما آلة وترية ضخمة تعود للعصر الفرعوني، فرصدت لها رسومات على نقوش المعابد الفرعونية، مثلها مثل الناي والربابة، والعود والدف.

2 _ توارثت الأجيال تلك الآلة فأصبحت هي الطنبورة والتي يعشقها أهل النوبة ويعزفون عليها حتى الآن .

3_ تتكون الطنبورة من عظام الآلة التي تسمى القاصعة، وكانت تصنع أوتارها من أحشاء الحيوانات، ويتم تركيب الأوتار على ما يسمى بالحوايا الخيطية.

4 _ تعد السمسمية تطورا لتلك الآلة الوترية الفرعونية، حيث تم تطويرها إلى أشكال متنوعة منها الأشكال المستطيلة والدائرية وغيرها من الأشكال.



5 _ تصنع السمسمية من الخشب الزان مع الأبلكاش وأجزاء منها من الخشب السويدي.



6 _ ارتبطت السمسمية بتاريخ مدن القناة، ولذلك أطلق عليها اسم الآلة الشعبية، حيث عاصرت حفل قناة السويس القديمة، فعاشت في وجدان أهالى محافظات وإقليم القناة " السويس_ وبورسعيد_ والإسماعيلية"، فأصبحت تحكي حياتهم ومعاركهم وتاريخهم العريق، كما عاشت السمسمية كل الحروب التي خاضتها مصر ضد الأعداء.

استخدام القوى الناعمة

7 _ لعبت تلك الآلة الوترية الجبارة دورا كبيرا في المقاومة الشعبية وكانت مثالا لبراعة المصريين وأهالى مدن القناة في استخدام القوى الناعمة ضد العدوان على الوطن، حيث كان لكل حادثة أغنية غنتها السمسمية، وكان الشعراء يكتبون كلمات عن المقاومة والدفاع عن الوطن.

8 _ أبدع الشعراء والملحنون من أبناء مدن القناة الذين كانوا يعتمدون على الارتجال فى تلحين أغاني السمسمية على الجبهة إبان حرب الاستنزاف وفترة التهجير فكانت للسمسمية دورًا كبيرًا بأغانيها في شحذ الهمم لدى الجنود وحث الشعب على الصمود أمام عدو غاشم محتل وأهم أنه استولى على أرض الجدود.





أشهر فرق السمسمية بإقليم القناة والإسماعيلية

9 _ كان هناك عدد من الفرق التي تقدم فن السمسمية بمدن القناة من أشهرها فرقة الصامدين، والجوهرة لمؤسسها الفنان حسن سعد، وفرقة الريس حسين مكي، بالإضافة إلى عدد من الفنانين المتمكنين في هذا الفن من أمثال مرسى بركة وعبده العثمنلى، وأحمد فرج، وكابتن روكا، والوزيرى، ثم الفنان فوزي الجمل.

السمسمية جزء من الهوية المصرية

10 _ تمثل السمسمية جزءً من الهوية المصرية، بخاصة هوية إقليم القناة، حيث كانت تقام للسمسمية حفلات تسمى الضمة في الشوارع منذ العشاء وحتى الفجر وبخاصة في فترات الأعياد والمناسبات القومية مثل شم النسيم، وذكرى السادس من أكتوبر، لذلك تحرص وزارة الثقافة على الحفاظ على تلك الهوية من خلال عقد الملتقيات والمهرجانات والتي يتم من خلالها، تنظيم الحفلات في الأندية والحدائق المفتوحة بهدف الحفاظ على الذوق العام.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.