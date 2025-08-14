حاسبات أسيوط تفتح باب القبول في الدبلومات المهنية لتكنولوجيا المعلومات

أعلنت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط عن فتح باب القيد في برامج الدبلومات المهنية في تكنولوجيا المعلومات (برامج خاصة بنظام الساعات المعتمدة) للعام الأكاديمي 2025 /2026، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس الجامعة، والدكتور جمال بدر، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة تيسير حسن عبد الحميد، عميد الكلية.

ويستمر التقديم بحاسبات جامعة أسيوط من 15 أغسطس وحتى 15 سبتمبر 2025، عبر الرابط:

https://www.mis.aun.edu.eg/admission.

دبلومات كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط

وأوضح رئيس جامعة أسيوط أن الكلية تطرح أربع دبلومات متخصصة هي: تطوير مواقع الإنترنت، التجارة الإلكترونية، أمن شبكات الحاسب، وشبكات الحاسب، وذلك بإشراف الدكتور إبراهيم العوضي، القائم بعمل وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي حسين، منسق البرنامج.

وأكد المنشاوي، أن الدبلومات المهنية التي تطرحها كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة أسيوط تمثل إضافة نوعية في مجال إعداد الكوادر المتخصصة، حيث تفتح أمام الدارسين آفاقًا واسعة للعمل في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والبرمجيات، والحكومة الإلكترونية، والتجارة الإلكترونية. وأضاف أن هذه البرامج تسهم في تطوير مهارات تقنية عالية المستوى تتماشى مع احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي، بما يعزز من قدرة الخريجين على المنافسة والمساهمة الفاعلة في مشروعات التحول الرقمي والتنمية المستدامة.

وفي ذات السياق أكدت الدكتورة تيسير حسن عبد الحميد أن الدبلومات المطروحة تواكب التطورات الحديثة في سوق العمل، حيث تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي في إطار 36 ساعة معتمدة، تعتمد على مناهج حديثة وتدريب عملي مكثف باستخدام أحدث التقنيات.

وأشارت إلى أن هذه البرامج تمنح الدارسين مهارات متقدمة في البرمجة، تطوير المواقع، والتجارة الإلكترونية، بما يفتح أمامهم فرصًا واسعة للعمل في قطاعات البنوك، والاتصالات، والوزارات، والهيئات الحكومية.

وأوضح الدكتور علي حسين منسق البرنامج أن كل دبلومة تضم مقررات أساسية وتخصصية واختيارية متقدمة؛ حيث يركز تخصص تطوير مواقع الإنترنت على تصميم وتطوير المواقع والتطبيقات، فيما يركز تخصص التجارة الإلكترونية على إدارة وتطوير منصات الأعمال عبر الإنترنت، ويهدف تخصص أمن شبكات الحاسب إلى حماية الشبكات والأنظمة وتأمينها، بينما يتناول تخصص شبكات الحاسب تصميم الشبكات وإدارتها وصيانتها بكفاءة عالية.

