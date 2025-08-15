محافظ أسيوط يتفقد محطة مياه البورة ويوجه بتحليل عينات لمتابعة الجودة

تفقد اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، محطة مياه البورة الارتوازية التابعة لمركز ومدينة أسيوط، وذلك عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد الشاملة للمحطة، بهدف تحسين جودة المياه وزيادة كمياتها لخدمة القرى المستفيدة.

رافق محافظ أسيوط خلال الجولة المهندس محمود شحاتة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس ناجح عبد الرحمن، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وأحمد عبد الحكيم، رئيس مركز ومدينة أسيوط، ووليد جمال، رئيس مركز ومدينة منفلوط، إضافة إلى أمل جميل، مدير عام العلاقات العامة والمتابعة والمتحدث باسم الشركة، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

المحطة تخدم نحو 32 ألف نسمة بقرى البورة والهدايا وعلوان

واستمع محافظ أسيوط، إلى عرض تفصيلي من رئيس شركة المياه، الذي أوضح أن المحطة تخدم نحو 32 ألف نسمة بقرى البورة والهدايا وعلوان، وأن أعمال الإحلال والتجديد شملت استبدال المؤكسدات والفلاتر والطلمبات ولوحات الكهرباء وخزانات الشبكة، بما يضمن رفع كفاءة التشغيل وتحسين نوعية المياه.

ارتفاع نسبة الحديد بالمياه

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن تطوير المحطة جاء لحل مشكلة ارتفاع نسبة الحديد بالمياه، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة وتنفيذ التعديلات اللازمة لإعادة تأهيل المحطة، لافتًا إلى أن نتائج التحاليل المعملية أثبتت صلاحية المياه للشرب.

متابعة جودة المياه بشكل دوري وأخذ عينات لتحليلها

وأشاد اللواء هشام أبو النصر، بالمستوى المتميز الذي وصلت إليه المحطة بعد تطويرها، مشيرًا إلى حالة التكاتف بين المحافظة وشركة المياه في تنفيذ مشروعات تخدم أهداف التنمية وتحسين الخدمات للمواطنين كما وجه بمتابعة جودة المياه بشكل دوري، وأخذ عينات لتحليلها والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، مع تكثيف لجان المرور للتأكد من تطبيق معايير السلامة والصحة المهنية، والاستفادة من كفاءات المهندسين المصريين الذين ساهموا في صيانة المعدات وإعادتها للعمل بكفاءة عالية.

من جانبه أشاد رئيس شركة المياه، بجهود محافظ أسيوط، ورئيس الشركة القابضة، ووزير الإسكان في دعم مشروعات المياه وحل مشكلات المواطنين، بما يحقق رضاهم ويحسن مستوى الخدمات المقدمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.