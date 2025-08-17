الصحة تكشف حقيقة تعرض طفل مصاب بالالتهاب السحائي للإهمال في معهد ناصر

نفت وزارة الصحة والسكان ما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعرض طفل يبلغ من العمر 4 سنوات للإهمال الطبي داخل مستشفى معهد ناصر.

إصابة شديدة في نسيج المخ

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الطفل يعاني من حالة طبية معقدة نتيجة سقوطه من الطابق الثالث، ما أدى إلى إصابة شديدة في نسيج المخ، حيث خضع لتدخل جراحي لتركيب صمام مخي بريتوني.

وأضاف أن الطفل خرج من المستشفى في ذلك الوقت غير قادر على المشي أو التحدث، بما يعكس شدة حالته الصحية.

وأشار عبد الغفار إلى أن الطفل دخل مستشفى معهد ناصر يوم 24 ديسمبر 2024 وهو يعاني من أعراض التهاب الصمام وحالة وعي غير كاملة، لافتًا إلى أن الفحص الطبي كشف عن وجود القسطرة البريتونية مكشوفة في البطن، وهو ما استدعى تدخلًا جراحيًا عاجلًا لاستخراجها وتوصيلها بنظام تجميع خارجي مغلق لمنع التلوث.

وأكد أن التحاليل أظهرت إصابة الطفل بعدوى فطرية شديدة، وعلى الفور تم صرف 30 جرعة من عقار طبي نادر للسيطرة على العدوى، مع متابعة دقيقة ومستمرة لحالته الصحية حتى استقرارها.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن الطفل يعاني حاليًا من صعوبة في إيجاد أوردة مناسبة للحقن، وهي مشكلة شائعة بين الأطفال نتيجة صغر الأوردة وكثرة مرات الحقن، ما يستلزم أحيانًا تركيب قسطرة وريدية مركزية وتغييرها بشكل دوري.

كما شدد على أن التشخيص الطبي للطفل هو التهاب بطينات المخ وليس التهاب سحائي كما تردد، مؤكدًا أن الطفل يتلقى علاج مكثف ومتابعة دقيقة من الفريق الطبي المتخصص لضمان تحسن حالته.

جميع الإجراءات الطبية المقدمة للطفل تمت وفق أعلى المعايير العالمية

وأكد على أن جميع الإجراءات الطبية المقدمة للطفل تمت وفق أعلى المعايير العالمية، وأن الوزارة حريصة على تقديم رعاية صحية متميزة، داعيًا إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة.

