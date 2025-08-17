الأحد 17 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

احذر، استخدام الهاتف والتصفح المستمر للرسائل يصيبك بـ"المرض الصامت"

الإرهاق الرقمي، فيتو
الإرهاق الرقمي، فيتو

استخدام الهاتف باستمرار وتفقد ومتابعة رسائل البريد الإلكتروني، والإشعارات التي لا توقف، والرسائل المتراكمة جرس إنذار لما يعرف بـمرض الإرهاق الرقمي، وهو مرض صامت ينهك العقول والأجساد معا.

ما هو الإرهاق الرقمي؟

الإرهاق الرقمي، المعروف أيضا بإرهاق الشاشة، هو حالة من التعب العقلي والجسدي تنشأ نتيجة الاستخدام المفرط والمستمر للأجهزة الإلكترونية وأصبحت الأعين والدماغ  في حالة استنفار دائم لا تعرف الراحة.

وبحسب دراسة طبية حديثة فإن المرض لا يتعلق فقط بإرهاق العينين، بل يمتد ليشمل الإرهاق المعرفي، واضطرابات النوم، تراجع التركيز، والإرهاق العاطفي وكل هذه الأعراض مرتبطة مباشرة بالتفاعل الرقمي المستمر وغير المنقطع وفقا لما نشر على موقع Onlymyhealth. 

أعراض الإرهاق الرقمي

 الإرهاق الرقمي له علامات محددة تظهر بوضوح مع الوقت، أبرزها:

التعب المستمر وضباب الدماغ، خصوصًا بعد يوم عمل أو دراسة طويل.

جفاف العين وإجهادها، إلى جانب عدم وضوح الرؤية أو المعاناة من صداع متكرر.

التهيج وتقلبات المزاج عند محاولة الابتعاد عن الشاشات.

انخفاض الإنتاجية والإبداع بشكل ملحوظ.

سوء جودة النوم، الناتج عادة عن التمرير الطويل على الهاتف قبل النوم.

ضعف القدرة على التركيز في الأنشطة غير الرقمية مثل القراءة أو الحديث المباشر

لماذا تزيد حالات الإرهاق الرقمي؟

نحن نعيش اليوم في ثقافة العمل الدائم، حيث يقضي الشخص البالغ في المتوسط أكثر من سبع ساعات يوميا أمام الشاشات، وهذا بخلاف ساعات العمل الرسمية.

وسائل التواصل الاجتماعي، خدمات البث المباشر، الألعاب الإلكترونية، والإشعارات التي لا تتوقف، جميعها ساهمت في جعل أوقات الراحة والهدوء نادرة بشكل متزايد. ومع انتشار العمل عن بُعد والدراسة الرقمية، أصبح الانغماس في الشاشات جزءًا أساسيًا من روتين الحياة اليومية.

خطورة تجاهل الإرهاق الرقمي

إهمال التعامل مع الإرهاق الرقمي وعدم وضع حدود له قد يؤدي إلى نتائج سلبية خطيرة، أبرزها:

الإصابة بـ الإجهاد المزمن وفقدان الطاقة على المدى الطويل.

ارتفاع معدلات القلق والاكتئاب.

توتر العلاقات الاجتماعية والعائلية بسبب الانشغال المستمر بالشاشات.

ظهور مشاكل بصرية طويلة المدى مثل متلازمة رؤية الكمبيوتر.

تراجع القدرات الإدراكية وصعوبة التفكير بوضوح.

الانفصال عن تفاصيل الحياة الحقيقية، حتى ننسى متعًا بسيطة مثل المشي في الصباح أو الاستغراق في أحلام اليقظة.

 

نصائح للتخلص من الإرهاق الرقمي

التعامل مع الإرهاق الرقمي لا يعني الانقطاع التام عن التكنولوجيا، بل يتطلب استخدام ذكي ومتوازن

ويمكن اتباع هذة النصائح التي تساعد في استعادة الطاقة والتركيز

1. مراجعة وقت الشاشة:
استخدم أدوات مثل Screen Time على نظام iOS أو Digital Wellbeing على نظام Android لمعرفة أين يذهب الوقت اليومي، وتخلص من الأنشطة غير الضرورية.


2. مناطق خالية من التكنولوجيا:
خصص أماكن في منزلك – مثل غرفة النوم أو طاولة الطعام – لتكون مناطق بعيدة تمامًا عن الأجهزة الرقمية.


3. اتباع قاعدة 20-20-20:
كل 20 دقيقة، انظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية، لتخفيف إجهاد العين وتحسين التركيز.


4. العودة إلى المتعة التناظرية:
اقرأ كتابًا ورقيًا، اكتب بخط يدك في دفتر، أو جرب الطبخ دون الاعتماد على فيديوهات الإنترنت فهذه الأنشطة تعيدك للتواصل مع حواسك.


5. وضع حدود واضحة:
أوقف الإشعارات غير الضرورية، استخدم وضع "عدم الإزعاج"، وتجنب التحقق من البريد الإلكتروني خارج ساعات العمل.


6. إعادة اكتشاف قيمة الملل:
الملل ليس شيئًا سلبيًا كما يعتقد البعض، بل هو فرصة لإطلاق العنان للإبداع وفتح مساحات جديدة للتفكير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اضطرابات النوم أجهزة الالكترونية Android البريد الالكترونى العلاقات الإجتماعية جفاف العين وقت الشاشة وضوح الرؤية نظام Android نصائح للتخلص من الإرهاق الرقمي ما هو الإرهاق الرقمي الإرهاق الرقمي أعراض الإرهاق الرقمي

مواد متعلقة

وزير الصحة ينعى طبيبا شابا توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة في قنا

الصحة تطلق منصة إلكترونية للخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة

الإسعاف: 5 إصابات في حريق مخزن ببولاق أبو العلا

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

«الصحة»: فحص 8 ملايين و336 ألف طفل ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج فقدان السمع

الصحة: تشغيل وحدة جراحة الكبد والبنكرياس بمستشفى المقطم للتأمين الصحي

بدء التشغيل التجريبي لمستشفى السباعية المركزي بعد تطويره بتكلفة 482 مليون جنيه

هل يؤدي استخدام الأطفال للشاشات والهواتف إلى الإصابة بقصر النظر؟

الأكثر قراءة

أبطال واقعة "الليلة بكام"، قرار جديد ضد المتهمين بمطاردة طبيبة وأسرتها بالشرقية

بعد مواجهتها بشقة المقطم والسيارة، ماذا قالت البلوجر "أم سجدة" عن أملاكها؟

أنقذ ابنه وغرق، تفاصيل مأساوية في وفاة مدير التصوير تيمور تيمور

تمهيدًا لاحتلال القطاع، الكشف عن الموقع الجديد لنقل سكان غزة ودور ميليشيا "ياسر أبو شباب”

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

مفيش فايدة، راغب علامة يحتضن معجبة ويرقص معها بطريقة مثيرة بحفله في لبنان (فيديو)

سامحوني كنت واخد برشام، اعترافات المتهم بمحاولة سرقة هاتف موظف الأميرية

أنت قادر وتعملها، "فوكس نيوز" تكشف فحوى رسالة ميلانيا ترامب إلى بوتين

خدمات

المزيد

سعر الفاكهة اليوم الأحد، العنب في متناول الجميع والبطيخ يعاند المصريين

من 15 لـ 80 جنيهًا، تعرف على أسعار المانجو اليوم الأحد 17 أغسطس 2025

قانون التصرف بأملاك الدولة، إعفاءات وحوافز للمخالفين لتقنين أوضاعهم

أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

المزيد

انفوجراف

أنقذ ابنه ومات غرقا.. من هو مدير التصوير تيمور تيمور؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 17 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads