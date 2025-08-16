السبت 16 أغسطس 2025
وزير الصحة ينعى طبيبا شابا توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة في قنا

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، الطبيب الشاب محمد أحمد أحمد يوسف، طبيب عام بوحدة البراهمة بمركز قفط بمحافظة قنا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأديته لواجبه الإنساني في خدمة المرضى.

وزارة الصحة تدعم أسرة الطبيب 

‎وتشاطر وزارة الصحة أسرة الفقيد ومحبيه خالص العزاء، مؤكدة التزامها بدعم أسرة الفقيد، مع التأكيد على التقدير العميق لتضحيات العاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون جهودًا استثنائية في سبيل إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع.

