وزير الصحة ينعى طبيبا شابا توفي أثناء عمله بوحدة البراهمة في قنا

نعى الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بوزارة الصحة والسكان والجهات التابعة لها، الطبيب الشاب محمد أحمد أحمد يوسف، طبيب عام بوحدة البراهمة بمركز قفط بمحافظة قنا، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت 16 أغسطس 2025، إثر أزمة قلبية مفاجئة أثناء تأديته لواجبه الإنساني في خدمة المرضى.

وزارة الصحة تدعم أسرة الطبيب

‎وتشاطر وزارة الصحة أسرة الفقيد ومحبيه خالص العزاء، مؤكدة التزامها بدعم أسرة الفقيد، مع التأكيد على التقدير العميق لتضحيات العاملين في القطاع الصحي الذين يبذلون جهودًا استثنائية في سبيل إنقاذ الأرواح وخدمة المجتمع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.