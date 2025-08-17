أرقام الطوارئ لخدمات وزارة الصحة

توفر وزارة الصحة عددا من أرقام الطوارئ لأبرز خدمات وزارة الصحة تسهيلا على المواطنين الحصول عليها.

وتقدم فيتو في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء قائمة بأرقام الطوارئ لوزارة الصحة لتكون دليلا إرشاديا للمواطنين.

وفي رصد لأهم الأرقام

137

يمكن الاتصال به لسرعة توفير أسرَّة الرعاية المركزة والحضانات لحديثي الولادة وخدمات الطوارئ بوزارة الصحة

123

طلب سيارات الإسعاف.

105

خط قطاع الطب الوقائي يمكن من خلاله الاستفسار عن التطعيمات وخدمات وسائل منع الحمل وأماكن مكاتب الصحة لتسجيل المواليد والوفيات.

0225873050

لتوفير أماكن الغسيل الكلوي في المستشفيات الحكومية والخاصة والجمعيات الأهلية وحجز موعد بها.

15335

يساعد في الوصول لأماكن فحص المقبلين على الزواج ومبادرات 100 مليون صحة.

15300

مبادرة القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

106

خدمات التأمين الصحي وشكاوي المرضى وكذلك حجز خدمة كشف طبي لدخول خدمة التأمين الصحي

16000

خط نجدة الطفل للابلاغ عن حالات العنف ضد الأطفال والانتهاكات ضد الأطفال وزواج الأطفال وحالات ختان الإناث.

