أخبار مصر

الصحة تطلق منصة إلكترونية للخدمات الطبية الطارئة على مدار الساعة

وزارة الصحة،فيتو
أطلقت وزارة الصحة والسكان منصة الخدمات الطبية والطارئة لتكون حلقة الوصل السريعة بين المواطنين ومختلف جهات الرعاية الصحية والطوارئ، وذلك من خلال مجموعة من الخطوط الساخنة والخدمات المتكاملة التي تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

الخدمات الطبية والطارئة لوزارة الصحة 

وقالت وزارة الصحة، إن أبرز الخدمات المتاحة عبر المنصة تشمل:

 خدمات الطوارئ والإسعاف.

 تشمل الإسعاف البري وإسعاف الطرق السريعة، إضافة إلى النقل الطبي الجوي والإخلاء بالطائرات المروحية للحالات الحرجة.

 الدفاع المدني

 الإطفاء وخدمات التدخل السريع.

 الخدمات الأمنية

 الشرطة والمرور وخفر السواحل.

 الرعاية الطبية المتخصصة

تحديد أقرب المستشفيات لموقعك مع استعراض الخدمات المتوفرة بها.

الوحدات الصحية: خدمات الرعاية الأولية، التطعيمات، بنوك الدم، والعيادات المتنقلة.

القسطرة القلبية: ربط مباشر بمراكز القلب المتخصصة والوصول الفوري لأطباء القلب في مختلف المحافظات.

 العناية المركزة: توفير أسرة العناية المركزة للحالات الحرجة بشكل عاجل.

الخط الموحد لوزارة الصحة: للتواصل الفوري وتوجيه المواطنين للخدمات المناسبة.

الصحة تكشف حقيقة ضبط خلية لتجارة الأعضاء البشرية بالغربية

ورشة عمل عن الصحة واللياقة البدنية بمنتدى الطفل المصري بالشرقية


وتتيح المنصة للمواطنين الدخول عبر الرابط

أكدت وزارة الصحة أن  المنصة تمثل نقلة نوعية في خدمات الطوارئ الطبية بمصر، وتجمع بين سرعة الاستجابة وشمولية الرعاية، لضمان وصول الخدمة إلى المواطن في الوقت المناسب ومن أي مكان.

