مصر تحصد 4 ميداليات في بطولة السعودية للتجديف داخل الصالات

حقق لاعبو المنتخب المصري للتجديف، 4 ميداليات متنوعة خلال مشاركته في منافسات بطولة المملكة العربية السعودية للتجديف داخل الصالات (الأرجوميتر)، والتي أقيمت مؤخرا بمشاركة عدد كبير من الدول.

وجاءت نتائج اللاعبين المصريين في منافسات بطولة المملكة العربية السعودية للتجديف داخل الصالات “الأرجوميتر” كالتالي:

نور الهدى عرفة - مركز أول وميدالية ذهبية - سباق عمومي خفيف سيدات

عبد الرحم سعد - مركز أول وميدالية ذهبية - سباق عمومي رجال

ميام الدمياطي - مركز ثاني وميدالية فضية - سباق عمومي سيدات

عبد الرحمن سعد - مركز ثاني وميدالية فضية - سباق تحت 23 سنة رجال

وقدم اللاعبون المصريون أداء مميزا خلال مشاركتهم في منافسات بطولة المملكة العربية السعودية، على المستويات الفنية والبدنية، ونجحوا في تقديم صورة مشرفة عن الرياضة المصرية أمام كافة البعثات والدول المشاركة.

وحقق لاعبو المنتخب عددا كبيرا من النجاحات خلال مسيرتهم بالبطولات الدولية والقارية أبرزها،

- حصول نور الهدى عرفة على الميدالية الفضية في مسابقات الفئة العمرية والميدالية البرونزية في الترتيب العام ببطولة العالم للتجديف داخل الصالات 2025.

- حصول عبد الرحمن سعد علي الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات 2025 (الفئة العمرية 19–20)، ليصبح أول مصري يحقق هذا الإنجاز بزمن مصري تاريخي غير مسبوق.

- كما حصلت ميام الدمياطي على الميدالية البرونزية في بطولة العالم للتجديف داخل الصالات 2024.

