الثلاثاء 12 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمي

اللواء عبدالفتاح
اللواء عبدالفتاح محافظ سوهاج

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مستشفى سوهاج التعليمي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

محافظ سوهاج في جولة مفاجئة لمستشفى سوهاج التعليمي للاطمئنان على الخدمات الطبية

شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، حيث اطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية، وانتظام العمل داخل المستشفى، وتواجد أطقم الأطباء والتمريض في مواقعهم.

وخلال الجولة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة المستمرة وتلافي أي ملاحظات أو سلبيات، مع الاهتمام الكامل بالمرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا على عدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، والعمل على سرعة حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين داخل المستشفى.

 

وأكد "سراج" أن المحافظة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في جميع المنشآت الطبية، وضمان حصول المرضى على خدمة لائقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

