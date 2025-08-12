محافظ سوهاج يتفقد سير العمل بمستشفى سوهاج التعليمي

تفقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، مستشفى سوهاج التعليمي، للاطمئنان على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

محافظ سوهاج في جولة مفاجئة لمستشفى سوهاج التعليمي للاطمئنان على الخدمات الطبية

شملت الجولة تفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، ووحدة الغسيل الكلوي، والعيادات الخارجية، حيث اطمأن المحافظ على توافر المستلزمات الطبية، وانتظام العمل داخل المستشفى، وتواجد أطقم الأطباء والتمريض في مواقعهم.

وخلال الجولة، وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بضرورة المتابعة المستمرة وتلافي أي ملاحظات أو سلبيات، مع الاهتمام الكامل بالمرضى وتقديم الرعاية اللازمة لهم، مؤكدًا على عدم تحميلهم أي أعباء مالية إضافية، والعمل على سرعة حل أي مشكلات قد تواجه المواطنين داخل المستشفى.

وأكد "سراج" أن المحافظة حريصة على الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية في جميع المنشآت الطبية، وضمان حصول المرضى على خدمة لائقة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصحة المواطن وتحسين جودة الخدمات المقدمة له.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.