بدء غلق كلي لمحور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 ساعات يوميا

غلق محور 26 يوليو،
غلق محور 26 يوليو، فيتو

وضعت الإدارة العامة لمرور الجيزة، منذ قليل، الحواجز الحديدية وخدمات مرورية بمحيط غلق محور 26 يوليو كليا بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان، لتنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر).

 

بدء غلق محور 26 يوليو كليا بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو لميدان لبنان.

 

غلق محور 26 يوليو كليا

كانت الإدارة العامة لمرور الجيزة، أعلنت تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، والعمل على تسيير حركة المرور، وذلك في إطار تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع مونوريل خط (وادي النيل – 6 أكتوبر)، الأمر الذي يستلزم الغلق الكلي لشارع 26 يوليو بالاتجاه القادم من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان  على مرحلتين.


- المرحلة الأولى: من يوم الأحد الموافق 17 أغسطس الجاري، حتى صباح الثلاثاء 19 أغسطس.
- المرحلة الثانية: من يوم الجمعة الموافق 22 أغسطس، حتى صباح الأحد 24 أغسطس.
على أن تتم الأعمال يوميًا من الساعة 12 صباحًا حتى 6 صباحًا.

المسارات البديلة المقترحة:

المسار الأول: حركة المركبات القادمة من كوبري 15 مايو اتجاه ميدان لبنان يتم الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يسارًا إلى شارع الدكتور حجازي، ثم يسارًا مرة أخرى إلى شارع وادي النيل وصولًا إلى شارع 26 يوليو بعد تجاوز منطقة الأعمال.

 

أما المسار الثاني: الدخول يمينًا إلى شارع صلاح جاهين، ثم يمينًا إلى شارع أحمد عرابي، ثم يمينًا اتجاه شارع جامعة الدول العربية وصولًا إلى شارع السودان وميدان لبنان عقب تجاوز منطقة الأعمال.


وتؤكد الإدارة العامة لمرور الجيزة أنه سيتم تعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع كافة المساعدات الفنية والتجهيزات والإرشادات المرورية الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية وحماية وسلامة المواطنين.

بدء غلق كلي لمحور 26 يوليو باتجاه كوبري 15 مايو إلى ميدان لبنان لمدة 6 ساعات يوميا

باليوم والشهر والسنة.. خريطة المواليد في مصر (إنفوجراف)

