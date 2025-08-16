السبت 16 أغسطس 2025
وكيل تعليم الإسماعيلية يطمئن على سير امتحان الدور الثاني للثانوية العامة

جانب من غرفة العمليات، فيتو

 تابع أيمن موسى وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسماعيلية، سير العمل داخل غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة في يومها الأول.  

وكيل صحة الإسماعيلية تتفقد الخدمات العلاجية بمعمل تركيبات الأسنان (صور)

وكيل تعليم الإسماعيلية يتابع سير امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

متابعة وصول الأسئلة 

وذلك للاطمئنان على وصول صناديق الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى محافظة الإسماعيلية فى مادة اللغة العربية، لضمان انتظام وانضباط العمل باللجان، وضمان سير الامتحانات دون معوقات بحضور الدكتور أشرف العربي وكيل المديرية وفريق العمل بغرفة العمليات بالمديرية.  

 

متابعة غرف العمليات الفرعية 

كما تابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، لحظة بلحظة جميع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية، ووجه بالتعامل السريع مع أي ملاحظات قد تطرأ، حرصًا على مصلحة الطلاب وتحقيق الانضباط الكامل داخل اللجان.

جانب من غرفة العمليات، فيتو

جدير بالذكر، أنه يؤدى اليوم السبت 482 طالبا وطالبة الامتحان فى مادة اللغة العربية فترة أولى، وتربية دينية فترة ثانية، أمام لجنتين بإدارة شمال التعليمية بمحافظة الإسماعيلية.
 

الانتهاء من تجهيز اللجان 

 ووفقًا لتعليمات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات محافظ الإسماعيلية، استعدت المديرية لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، بنظاميها القديم والحديث، وذلك وفقًا للجدول المعد والمعلن من قبل الوزارة، حيث تم الانتهاء من تجهيز جميع اللجان وتم تسليم العصا الإلكترونية للكشف عن أجهزة المحمول والساعات الإلكترونية. 

 

الحفاظ على محيط المدارس 

كما تم توجيه رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالحفاظ على محيط المدارس نظيفة ومنع الإشغالات أمام المدارس، وكذلك كافة الأجهزة التنفيذية بالتنسيق الكامل مع مديرية التربية والتعليم لتوفير بيئة هادئة وآمنة للطلاب لأداء الامتحانات.  

