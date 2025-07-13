زراعة الإسماعيلية تتابع المحاصيل الصيفية بحقول القنطرة شرق (صور)

تواصل مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، والمتمثلة في إدارة القنطرة شرق الزراعية، تنفيذ جولاتها الميدانية لمتابعة حقول المحاصيل الصيفية.



متابعة محصول الطماطم

وأجرت الإدارة الزراعية بالقنطرة شرق، جولة ميدانية برئاسة المهندس نفادي محمد حسين، مدير الإدارة، شملت المرور على زمام الفيروز، حيث تمت متابعة محصول الطماطم، ولوحظ وجود بعض الإصابات المرضية، وعلى الفور تم توجيه المزارعين بالتوصيات الفنية المناسبة واستخدام المبيدات المعتمدة.

جانب من الجولات الميدانية،فيتو

متابعة زراعات الزيتون والمانجو والزعتر

كما شملت الجولة متابعة زراعات الزيتون والمانجو، بالإضافة إلى محصول الزعتر، بالقنطرة شرق الإسماعيلية كأحد النباتات الطبية والعطرية الهامة، حيث تم تقديم التوصيات الإرشادية والفنية اللازمة لتحسين جودة الإنتاج، ومقاومة الآفات الزراعية.

جانب من الجولات الميدانية،فيتو

المتابعة الميدانية للزراعات



وتأتي هذه الجولات في إطار حرص مديرية الزراعة على المتابعة الميدانية المستمرة، وتقديم الدعم الفني اللازم للمزارعين، بما يسهم في الحفاظ على المحاصيل ورفع كفاءتها الإنتاجية.



جانب من الجولات الميدانية،فيتو

وعلى صعيد أخر كانت قد أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، تحقيق نمو ملحوظ في إجمالي الصادرات الزراعية خلال شهري مايو ويونيو من عام 2025، مما يعكس حجم النشاط الزراعي والتجاري وتنوع المنتجات الموجهة إلى الأسواق الخارجية.

الكميات التي تم تصديرها

ووفقًا لما ورد في التقرير، فقد بلغت كمية الصادرات الزراعية خلال شهر مايو نحو ١١٤.٤٩٣طنًا، بإجمالي قيمة وصلت إلى ١٥.٩٧٩.٤٢٦ دولارًا، وشملت الصادرات محاصيل حقلية بكمية ٨٠٠.٢٧ طن بقيمة ١.١٣٣٩٨٣ دولارًا، وفاكهة طازجة ومجمدة بكمية ٣٢١.٢ طنًا بقيمة ٤٤٠.٠٣٠.٤ دولارًا، إلى جانب معجون الطماطم الذي بلغت كميته ٢٣.٤٦ طنًا بقيمة ٢٣.٩٢٩.٢ دولارًا، حيث تم تصدير هذه المنتجات إلى عدد من الدول العربية والأجنبية ودول الاتحاد الأوروبي، من خلال إصدار ٣١ شهادة تصديرية خلال الشهر.

الكميات خلال شهر يونيو

أما خلال شهر يونيو، فقد بلغت الكمية المصدرة ١.٠٦١.٥٤٧ طنًا، بقيمة إجمالية بلغت ١٧.٤٥٤.١٢٣ دولارًا، توزعت على محاصيل حقلية بكمية ٢٨٠.٢٥٠ طنًا بقيمة ٧٤٧.٢٢٧.٥ دولارًا، وفاكهة طازجة ومجمدة بكمية ٧٠٦.٤٥٧ طنًا بقيمة ٨٩١.٥٠١ دولارًا، بالإضافة إلى معجون الطماطم بكمية ٧٤.٨٤٠ طنًا بقيمة ١.٠٦١.٥٤٧ دولارًا، وتم تصديرها إلى عدة أسواق خارجية، عبر إصدار ٢٠ شهادة تصديرية.

تعزيز المنتج الزراعي

من جانبه، أكد محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة أن هذه المؤشرات تعكس جهود محافظة الإسماعيلية في تعزيز جودة المنتج الزراعي المحلي، وفتح أسواق جديدة للصادرات، بما يواكب المعايير التصديرية العالمية، ويعزز من مكانة المحافظة كمركز رئيسي للإنتاج الزراعي والتصدير.

ويأتي ذلك تنفيذًا لجهود الدولة بتعظيم الصادرات الزراعية المصرية وتنميتها ووفقًا لتوصيات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وفي إطار جهود اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، لدعم القطاع الزراعي وتعزيز قدرته التصديرية.

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