زراعة الإسماعيلية تناقش معوقات صرف الأسمدة وضبط الحيازات (صور)

نظمت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية لقاءً موسعًا جمع عددًا من المزارعين بجمعيات التعاون الزراعي، وذلك بقاعة مركز عمر لطفي للتدريب التعاوني.

مشاركة واسعة من القيادات الزراعية والمزارعين

وشهد اللقاء مشاركة واسعة من القيادات الزراعية وعدد كبير من المزارعين في الإسماعيلية، وسط تفاعل ملحوظ ونقاشات فعَّالة حول أبرز القضايا المطروحة، حيث تم فتح باب النقاش المباشر والاستماع إلى أبرز المشكلات والمقترحات، وفي مقدمتها ضوابط صرف الأسمدة، ومنظومة الحيازة الزراعية، إلى جانب التأكيد على أهمية حماية الأراضي الزراعية من التعديات باعتبارها من أولويات العمل الزراعي بالمحافظة.

جانب من اللقاء، فيتو

أهمية خاصة لدعم المزارعين

وخلال كلمته، أكد الدكتور محمد شطا، مدير مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية، على أن المديرية تولي أهمية قصوى بدعم المزارعين، مؤكدًا على أنها تعمل بشكل ميداني ومستمر لحل المشكلات وتطوير مستوى الخدمات، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه والحفاظ على الرقعة الزراعية.

جانب من اللقاء، فيتو

ويأتي هذا اللقاء في ضوء توجيهات اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، بضرورة تعزيز التواصل الميداني مع المزارعين، بما يضمن الاستجابة الفورية لمطالبهم ومتابعة مشكلاتهم على أرض الواقع.

جانب من اللقاء، فيتو

وضمن سلسلة من الجهود التي تبذلها مديرية الزراعة للنهوض بالقطاع الزراعي وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مختلف قرى ومراكز الإسماعيلية.

جانب من اللقاء، فيتو

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