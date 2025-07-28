صفقة انتقال سعود عبد الحميد إلى الدوري الفرنسي مهددة بالفشل

تواجه صفقة انتقال المدافع الدولي السعودي، سعود عبدالحميد، لاعب روما الإيطالي، إلى نادي تولوز الفرنسي خطر التجميد، بحسب ما أفادت به تقارير صحفية مساء اليوم الإثنين.

وكان سعود عبدالحميد قد انضم إلى صفوف روما في بداية الموسم الماضي، لكنه لم ينجح في فرض نفسه ضمن التشكيلة الأساسية، ما دفعه للتفكير في خوض تجربة جديدة على سبيل الإعارة.

تولوز مهتم بالتعاقد مع سعود عبد الحميد

ويُعد تولوز أبرز الأندية المهتمة بخدمات اللاعب، حيث أشارت مصادر متعددة إلى توصل النادي الفرنسي لاتفاق مع روما لاستعارة سعود لمدة موسم واحد.

لكن موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي كشف أن الصفقة دخلت مرحلة التجميد المؤقت، في انتظار حسم روما لصفقة التعاقد مع الظهير البرازيلي ويسلي، لاعب فلامنجو.

وأوضح التقرير أن "هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تفصل ويسلي عن الانضمام إلى روما، وبعدها فقط سيتم السماح لسعود عبدالحميد بالرحيل إلى تولوز".

وفي حال فشلت صفقة ويسلي، فإن انتقال عبدالحميد إلى الدوري الفرنسي سيكون مهددًا بالفشل بنسبة كبيرة، في وقت يتطلع فيه اللاعب السعودي للحصول على دقائق لعب أكثر وإثبات نفسه في الملاعب الأوروبية.

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